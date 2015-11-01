Dacia ve Renault servis kampanyası

6 saat önce

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Renault ve Dacia’dan Okula Dönüş Servis Kampanyası

Renault ve Dacia, araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyen müşterilerine Okula Dönüş Servis Kampanyası ile cazip fırsatlar sunuyor. 30 Eylül 2017 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia araçlarında bakım, mekanik ve ön cam onarımları, aksesuar fix paketleri ve Elf motor yağları yüzde 20 avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Ayrıca müşteriler, 4 adet Michelin lastik alımında, 80 TL değerinde Opet akaryakıt çeki kazanıyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 6 taksit, Worldcard ödemelerinde ise artı 5 taksit imkanı bulunuyor.