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Dacia’da Nisan indirimi

Dacia’da Nisan indirimi
18 saat önce
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Dacia modellerinde Nisan ayında özel faiz oranları ve ticari taksilere özel ekstra indirimler sunuluyor.

Nisan ayında tüm Dacia binek modellerinde 12.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz oranı bulunuyor. Bunun üzerinde kredi tutarlarında 26.000 TL için 24 aya kadar yüzde 0,89* sabit faiz yer alıyor. Ayrıca Dacia, ticari taksi satın alımlarında, taksi müşterilerine özel 1.500 TL indirim sunuyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor. Tüm bu cazip fırsatların yanı sıra Lodgy, Logan MCV ve Dokker modellerinin Dacia Yetkili Servisleri’nde yapılacak ilk periyodik bakımı müşterilere hediye ediliyor. Nisan ayında Sandero 45.000TL, Logan MCV 50.150TL, Dokker Van 43.600TL, Duster 60.800TL, Lodgy 69.250TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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