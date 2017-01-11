Daralan pazarda yeni ‘X’ modelleriyle büyüyecek

Opel Türkiye, bu yıl yüzde 10-15 daralması beklenen pazarda büyümeyi hedefliyor. Genel Müdür Keklik, “Gelecek 5 yeni modelimizle pazardan yüzde 8.5 pay almayı hedefliyoruz” dedi.

GÖKHAN KARA-İSTANBUL

Alman otomotiv üreticisi Opel, 2016’yı Türkiye ve 11 Avrupa ülkesinde büyümeyle kapattı. Özellikle yeni Astra ve Insignia ile satış rakamlarında ciddi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik Otogundem ekibine şunları anlattı: “2014’te 39 bin 255, 2015’teyse 47 bin adetlik satış gerçekleştirmiştik. 2016 başında hedefimiz 60 bin adetlik satıştı. Fakat araç bulma sıkıntısı yaşadık ve yıl 55 bin 471 adetlik satışla tamamladık.”

32 bin adet Astra sattı

Satışlarda aslan payını Astra’nın aldığını vurgulayan Keklik, Astra sedan ve HB satışlarının 32 bin adedi bulduğunu, 7 bin 400 adetlik Insignia satışıyla da büyüme hızlarını artırdıklarını kaydetti. Geçen yılki satış rakamının, 2000 yılının ardından ikinci büyük hacim olduğunu ifade eden Keklik, “2014’te modellerimizin ortalama yaşı 4.7’ydi. Şimdi bu rakam 2.9’a geriledi. Gençleştikçe satışlarımız da artıyor. Bu yıl pazara sunacağımız 5 yeni modelle iddiamızı daha da artıracağız” diye konuştu.

1.5 litrelik yeni benzinli

Bu yıl daralan pazardan yüzde 8.5 pay hedeflediklerine işaret eden Keklik Oto Gündem’e şunları söyledi: “Bu da 60-65 bin adetlik satış anlamına geliyor. Bunu gerçekleştirmekte 5 yeni modelimiz etkili olacak. Yeni Insignia Grand Sport haziranda geliyor. Araçta otomatik vitesle sunacağımız 1.6 litre (136 beygir) dizel ve yeni 1.5 litrelik (165 beygir) benzinli motorlarımız yer alacak. Güncel modelden 175 kilogram daha hafif olan yeni aracımızdan 6 ayda 5 bin 500 adetlik satış hedefliyor. Bu aracın station vagon versiyonu (Sports Tourer) ve 4×4 ve off-road versiyonu (Country Tourer) 3’üncü çeyrekte gelecek.”

Yeni X’ler ikinci yarıda gelecek

Mokka’nın ardından ikinci X modelinin Crossland X ismiyle pazara sunulacağını belirten Keklik, “B sınıfında yer alacak bu yeni crossover modelimizi 3’üncü çeyrekte pazara sunacağız ve yılsonuna kadar 1500 adetlik satış hedefimiz var. C sınıfı crossover modelimiz olan Grandland X ise yılın son çeyreğinde gelecek. 1000 adetlik satış hedeflediğimiz bu aracın geleceğinden çok umutluyuz” dedi.

Fiyatlar yüzde 15 geriden geliyor

Türkiye pazarının bu yıl yeni ÖTV oranları ve yüksek döviz kuru sebebiyle gerileyeceğini Otogündem’e anlatan Keklik, “Bu yıl pazarın yüzde 10-15 daralacağını ve 800-820 bin adetten kapanacağını düşünüyoruz. Şu anki kurlar, tahminlerimizin ötesinde. Şu anki kura göre fiyatlarımız yüzde 15 geriden geliyor. Kur gerilemezse fiyat artışları olabilir” diye konuştu.