Otomotiv sektörü 2018’i 620 bin adet seviyesinden kapattı. Eğer ÖTV ve KDV desteği olmasaydı pazarın daha fazla daralması bekleniyor. 2019’da ise vergi teşvikleri 3 ay daha devam edecek. Sektör temsilcileri, teşviğin devam etmesi halinde bile pazarın 500 binin altında kapanacağını belirtiliyor. Pazar 450 bin adet düzeyinde kalsa dahi 2017 ile karşılaştırıldığında yarı yarıya daralacağının da altı çiziliyor.



Geçen yıl Türk otomotiv sektörü iç pazarı 620 bin 937 adetten kapattı. Pazar 2017’ye oranla 2018’de yüzde 35 daraldı. ÖTV ve KDV desteğinden önce yüzde 78’lere varan küçülmenin hızı az da olsa kasım ve aralık aylarında duruldu. Bu daralma sürecinin ise 2019’da da devam etmesi ön görülüyor. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu “Otomotiv sektörünün eski seviyesine gelmesi zaman alacaktır, bir müddet daha bu düşük satış rakamları ile yaşayacağımızı görüyoruz ancak hepimizin umudu bu yıl ortasından itibaren faizlerin düşmesi ve 2020 yılında 600-700 binli rakamların yeniden konuşulmasıdır. Faiz oranı bugün yüzde 2.30-2.50 bandında. Tüketicinin soru işaretiyle baktığı bir faiz oranıdır bu. Faiz oranlarının da mantıklı bir yere gelmesi halinde sektörün bir miktar daha önünün açılacağını öngörüyoruz. İşin hareketleneceği kritik oran aylık %1’in altında faiz oranlarının uygulamaya başlamasıdır. 2018 yılında başlayan ÖTV indirimleri ile öncesinde başlayan hurda uygulamasında matrahların ve rakamların düzenlenerek devam ettiği sürece 2019’da da otomotiv toplam pazarının 500-600 bin bandı seviyelerinde olacağına inanıyoruz” dedi.



2019 UMARIM KÖTÜ BİR YIL OLMAZ

ALİ HAYDAR BOZKURT

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Düzenlemenin 3 ay daha devam edecek olmasıyla birlikte sektörümüzdeki bu canlanmayı 2019 yılının ilk çeyreğinde de görmeyi bekliyoruz. 2018’in başından bu yana Euro yüzde 65’lik bir artış gösterdi. Aynı dönemde bizim araçlarımıza yaptığımız fiyat artışları modeline göre yüzde 25-49 arasında değişti. Şimdi 2019 modeller geleceği için günlük kurlara göre hareket edilecek. 2019 umarım çok kötü bir yıl olmaz. Yıl sonu satış tahmini olarak 400-450 bin aralığını öngörüyorum. Bu durumda da temkinli planlar yapmak gerekiyor” diye konuştu.

YÜKSEK TALEP DEVAM EDECEK

CENGİZ EROLDU

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, yüksek faiz ortamı ve döviz kurlarında yaşanan artışın iç pazarda talebi baskılayan unsurlar olduğuna dikkat çekti. Eroldu şöyle devam etti: “Kasım ve Aralık aylarındaki yüksek talebin, ÖTV ve KDV desteğiyle Mart 2019 sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Tofaş olarak yatırımlarımızı ve iş planlarımızı uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Ülkemizin geleceğine ve yüksek büyüme potansiyeline olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

‘DESTEK SÜRSE BİLE 450 BİN ADET’

SİNAN ÖZKÖK

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök “2019’a yönelik planlarımız çerçevesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam eden vergi indirimlerinin yılın geri kalanında da sürmesi durumunda pazarın 450 bin adet seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu uygulama devam etmediği takdirde pazarımızın çok daha düşük seviyeye inme riski de ortada. İlk üç aydaki vergi indirimleriyle beraber elbette pazarda bir hareketlenme bekliyoruz ancak bir kısım talebin Kasım ve Aralık aylarına çekilmiş olması bu hareketin daha kısıtlı olacağını gösteriyor. 450 bin adet düzeyinde kalsak dahi 2017 ile karşılaştırdığımızda maalesef pazarın yarı yarıya daraldığı da başka bir gerçek” dedi. Özkök, 2018’de satılan her 5 SUV’den birinin Qashqai olduğunu söyledi. Özkök şöyle devam etti: Qashqai ve X-TRAIL 2018’i kendi segmentlerinin lideri olarak tamamladı. Qashqai, en çok tercih edilen ikinci segment olan C-SUV’da liderliğini sürdürdü. Pazar payımız %4,2’ye yükseldi.”

YAKLAŞIM İYİMSER, HEDEF YARIM MİLYON

İBRAHİM ANAÇ

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “2018 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Biz tüm bu olumsuz ortama rağmen olumlu sonuçlar elde edebilen birkaç markadan birisi olduk. Gösterdiğimiz performansla 2013-2018 yılları arasında pazar payımızı iki katına çıkarmış olduk. 2019 yılında da yeni modellerimiz ve yetkili satıcı teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün karlı ve sürdürülebilir büyüme koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. 2019 yılında temkinli iyimser bir yaklaşımla otomotiv pazarın 520 bin civarında olacağını öngörüyoruz. Bu yılda pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel olarak uygulayacağımız ticari politikalar ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve iş süreçlerimizi daha müşteri odaklı yürüterek pazar payımızı artırmaya devam etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.