2025 yılından itibaren tüm yeni DS modelleri sadece hibrit veya elektrikli olmak üzere elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. Markanın söz konusu stratejisinin ilk adımı olarak kısa bir süre içerisinde tanıtımı yapılacak olan 300 HP güce ve 50 km menziline sahip DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 öne çıkıyor.

Paris’te kurulan bir Fransız markası olan ve Formula E Şampiyonası’nın bir parçası olan öncü DS için, geçtiğimiz hafta sonu Hôtel des Invalides’in ev sahipliği yaptığı ePrix araçların elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisini anlatmak için bir fırsattı. DS Automobiles ikinci nesil yeni modellerin hibrit veya elektrikli olmak üzere elektrikli bir versiyona sahip olacağını daha önce açıklamıştı. Markanın CEO’su Yves Bonnefont yapmış olduğu değerlendirmede: “2025 yılı itibariyle her yeni DS modeli sadece elektrikli motorlarla yollara çıkacak. Hedefimiz son derece net. DS elektrikli otomobiller konusunda pazarın lider üreticilerinden biri olacak. Benzinli hibrit aktarma organları ile donatılmış olan ve 300 HP güce sahip olan DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 modelimizle ilk adımını attığımız stratejimiz, yakında tanıtımını yapacağımız ilk yüzde 100 elektrikli DS modeli ile devam edecek. Paris Otomobil Fuarı’nda görüşürüz!” dedi.

4×4 DS 7 300 BEYGİRLE GELİYOR

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 modelinin ilk resmi tanıtımı 2019 sonbaharında yapılacak. Dört tekerlekten çekişli 300 HP gücündeki araç WLTP normuna uygun olarak 50 km elektrikli menzile sahip. Bekleyemeyen ve DS 7 CROSSBACK sipariş eden müşteriler; DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4’ler 2019 yılının sonunda teslim edilmeden önce DS 7 CROSSBACK PureTech 225, Grand Chic modeli ile sürüş yapabilecek. DS 7 CROSSBACK ile başlayarak, DS modellerinin tamamı elektrikli olacak. Bu nedenle DS Automobiles, ilk yüzde 100 elektrikli DS modelini 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda sunacak olmanın gururunu yaşıyor. Takip eden süreçte 2025 yılından başlayarak her yeni DS modeli hibrit veya yüzde 100 elektrikli olmak üzere sadece elektrikli versiyonlarla yollara çıkacak.