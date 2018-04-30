Dünyanın en hızlı SUV’si Nissan’dan

Satışa sunulduğu günden bu yana birçok ödül alan NISSAN Qashqai, 381,5 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı SUV’u ünvanına sahip oldu.

NISSAN’ın sınıfının öncüsü kompakt modeli Qashqai, alışılmışın dışında bir alanda rekor kırarak 381,5 km/s (237 mil/s) ile dünyanın en hızlı SUV’u oldu. Uzmanlık alanı NISSAN GT-R modifikasyonu olan Severn Valley Motorsport (SVM) şirketi, alanının dışına çıkarak bir NISSAN Qashqai’yi modifiye etti. Şirket, projeye 2014 yılında NISSAN Qashqai ve NISSAN Gt-R’nin motoru ile başladı ve 3,8 litre hacimli V6 silindirli Biturbo motoru Qashqai’ye adapte etti. GT-R’de kullanılmak üzere modifiye edilen motor 1.100 HP güç üretiyordu.

381 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Bu proje kapsamında çalışmalarına devam eden SVM, Nisan 2018’de yeni bir başarıya daha imza attı. SVM, 21 Nisan 2018’de Britanya’nın önde gelen yüksek hızda sürüş etkinliklerinden Vmax200’e özel geliştirdiği Qashqai-R ile 381,5 km/s maksimum hıza ulaşarak Qashqai’yi dünyanın en hızlı SUV’u unvanını kazandırdı.