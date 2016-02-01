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Duster en iyi kış otomobili oldu

Duster en iyi kış otomobili oldu

Dacia Duster yeni yüzüyle iki ödül birden aldı. Kısa bir süre önce tanıtılan yeni Dacia Duster, İngiltere’de Carbuyer 2017’de ‘En Çekici Otomobil’ ve ‘En İyi Kış Otomobili’ ödülünü aldı. Model, otomobil uzmanlarından oluşan carbuyer.co.uk ekibini rakipsiz özellikleri, sağlamlığı, yol tutuşu ve kullanıcı dostu özellikleri ile etkiledi ve iki ödül almayı başardı. Carbuyer editörü Stuart Milne: […]

8 saat önce -
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Dacia Duster yeni yüzüyle iki ödül birden aldı.

Kısa bir süre önce tanıtılan yeni Dacia Duster, İngiltere’de Carbuyer 2017’de ‘En Çekici Otomobil’ ve ‘En İyi Kış Otomobili’ ödülünü aldı. Model, otomobil uzmanlarından oluşan carbuyer.co.uk ekibini rakipsiz özellikleri, sağlamlığı, yol tutuşu ve kullanıcı dostu özellikleri ile etkiledi ve iki ödül almayı başardı. Carbuyer editörü Stuart Milne: “Dacia Duster küçük, sağlam ve kullanılması son derece rahat bir otomobil; tüm bunlar bir otomobilde bulunabilecek müthiş özelliklerdir. Dört tekerlekten çekişli bir versiyonu tercih etmeniz durumunda en zorlu kış koşullarında bile işinizi çok kolaylaştıracak üstün yol tutuşuna sahip oluyorsunuz.” Tüketicinin uzun zamandır beklediği EDC otomatik vites kutusunu sunan model, 1.5 EDC seçeneğiyle Mart 2017’de Türkiye’de boy gösterecek.

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