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Fiat, Türkiye’nin ezber bozan otomobili Egea Sedan’ın pist versiyonu ile başlattığı, “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliğinin beşinci ayağını İzmir’de gerçekleştirdi. İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde düzenlenen aktivitede, katılımcılar güvenli otomobil kullanımı için aldıkları eğitim sonrasında, Fiat Egea Sedan’ın pist versiyonunu deneyimleyerek motorsporları dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Yarış sonrasında ilk 3’e giren yarışmacılar ödüllendirilirken; tüm katılımcılara sertifika verildi.

Fiat, “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliğinin beşinci ayağını İzmir’de düzenledi. Çorlu, Bursa, İzmit ve Trabzon’dan sonra İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde düzenlenen etkinlikte çok sayıda katılımcı yer aldı. Aktivite boyunca 8 adet Fiat Egea Sedan’ın pist versiyonunu deneyimleyen otomobilseverler motorsporları dünyasını yakından tanıma şansı yakalarken; güvenli sürüş teknikleri konusunda da bilgi sahibi oldu. İzmir Fiat bayileri Birmot, Enriko Aliberti ve Poyraz Otomotiv ile Manisa Fiat bayisi Şendil Otomotiv’in destekleri gerçekleştirilen etkinlikte, parkur sonlarında ilk 3’e giren yarışmacılar ödüllendirildi ve tüm katılımcılara sertifika verildi. İlk olarak Temmuz ayında Tekirdağ-Çorlu’da başlayan “Egea Seni Piste Çağırıyor” organizasyonu, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenmeye devam edecek.

180 BEYGİRLİK EGEA SEDAN

Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan’da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP’ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri vites kutusuna sahip. Pist kullanımına özel Egea Sedan’da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.