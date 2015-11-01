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Egea’ya çifte ödül

Egea’ya çifte ödül

Fiat Egea model ailesine Avusturya’dan iki önemli ödül birden geldi. Fiat, otomobillerin işletme maliyeti ve güvenlik seviyesi göz önünde bulundurularak, Marcus 2017’den 2 ödülle dönerek dikkat çekti. Türkiye’ye olduğu gibi Avrupa’ya da damgasını vurmayı başaran Fiat Egea model ailesi, Avusturyalı otomobil kulübü ÖAMTC tarafından anlamlı ödüllere layık görüldü. Avrupa pazarlarında Tipo adıyla satışa sunulan, Fiat’ın […]

19 saat önce -
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Fiat Egea model ailesine Avusturya’dan iki önemli ödül birden geldi. Fiat, otomobillerin işletme maliyeti ve güvenlik seviyesi göz önünde bulundurularak, Marcus 2017’den 2 ödülle dönerek dikkat çekti.

Türkiye’ye olduğu gibi Avrupa’ya da damgasını vurmayı başaran Fiat Egea model ailesi, Avusturyalı otomobil kulübü ÖAMTC tarafından anlamlı ödüllere layık görüldü. Avrupa pazarlarında Tipo adıyla satışa sunulan, Fiat’ın kompakt sınıftaki oyuncusu Egea, 2016 yılında yollarla buluşan 47 yeni otomobilin katıldığı ve altı kategoride değerlenedirildiği yarışmada, kompakt sınıf sedan ve station wagon kategorisinde Marcus Ödülleri’ni kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Marcus Ödülleri’nde Fiat Egea/Tipo Sedan 1.3 MultiJet II, yedi rakibini geride bırakmayı başardı. Diğer yandan Fiat Egea/Tipo Station Wagon 1.3 MultiJet II modeli de dokuz model arasından yine büyük ödüle layık görülen otomobil oldu.

DÜŞÜK MALİYET ÖN PLANDA

ÖAMTC uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, her modelin işletme maliyetleri pratik ve kapsamlı bir formülle hesaplanıyor ve her kategoride aylık işletme maliyeti en düşük olan yeni model ödülün kazananı oluyor. Ödüller verilirken, otomobillerin en düşük işletme maliyetini sunması gibi, belirli güvenlik kriterlerine de sahip olması gerekiyor. “Ezber bozan” sloganıyla ülkemizde otomobilseverlerle buluşan Fiat Egea’nın “iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” felesefesi, bu önemli ödüllerle birlikte tekrar taçlandırılmış oldu. Fiat Egea/Tipo Ailesi, toplam sahiplik maliyetlerine özel önem gösterilerek, satın alma sonrasındaki süreçte de kullanıcıların minimum maliyetle maksimum fayda kazanması ilkesiyle geliştirilmiş olmasıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Fiat Egea model ailesine Avusturya’dan iki önemli ödül birden geldi. Fiat, otomobillerin işletme maliyeti ve güvenlik seviyesi göz önünde bulundurularak, Marcus 2017’den 2 ödülle dönerek dikkat çekti.

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