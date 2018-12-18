Elektrikli otomobil dünyasına Kona ile ikinci kez adım atan Hyundai, 415 kilometre menzil sunacak. Pazara 2019’da sürülecek modelin Türkiye’ye gelmesiyle ilgili bir bilgi yok.

Otomotiv sektörü her geçen gün daha farklı alanlara yelken açıyor. Hiç kuşkusuz bunun en yakın örnekleri elektrikli otomobiller. Bu konuda birbirinden farklı modeller var ve hepsi de oldukça etkileyici. Otomotiv sektörünün en genç markalarından biri olan Hyundai ise yeni elektrikli otomobilini duyurdu. Hyundai Kona EV SUV olarak tanıtılan araç IONQ’ten sonra markanın ikinci elektrikli modeli. 2019’da ABD’den satışa sunulması öngörülen Kona EV için36 bin 450 dolarlık fiyat etiketi belirlenmiş. Modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok.

Hyundai Kona EV’in iç mekanında sade bir tasarım öne çıkıyor.

TAM ŞARJ İLE 415 KM

Araç tam şarj edildiğinde yaklaşık 415 kilometrelik menzile ulaşabiliyor. Piyasadaki birçok modelle boy ölçüşe bilen Hyundai Kona EV, ABD’de elektrikli General Motors’un Chevy Bolt, Tesla Model3, Nissan Leaf modelinden daha fazla menzil sunuyor. Türkiye pazarına gelmesi durumunda da dikkat çene BMWi3 ve Renault Zoe’den daha fazla kilometre yapacak. Kona doğrudan rekabeti azaltacak bir model olmaktan ziyade; rekabetin bir parçası olacak bir model olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, Chevy Bolt EV 36.620 dolar, Tesla Model 335.000 dolar fiyatla satılıyor. Alman otomobil devi Volkswagen ise Amerika’da 20 bin dolarlık daha düşük menzilli bir modelle pazara girmeyi hedefliyor ancak detayları belli değil.