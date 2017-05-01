En itibarlısı yine OPET

01 Mayıs 2017 Pazartesi

Geçen yıl olduğu gibi akaryakıt sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası yine OPET oldu. Yüksek kaliteli hizmet ve ürünleri ile uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle tüketicisine her zaman yanında olduğunu hissettiren OPET, 2’nci kez bu ödülün sahibi oldu.

Türkiye’nin yenilikçi akaryakıt dağıtım şirketi OPET, Türkiye İtibar Akademisi (TİE) tarafından bu yıl 6’ncısı yapılan “Türkiye İtibar Endeksi Araştırması”nda, bir kez daha sektöründe “Türkiye’nin En İtibarlı Markası” seçildi. 20 farklı sektörün incelendiği araştırma, 11 Ocak 2017- 02 Mart 2017 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile 3808 kişi ile gerçekleşti. Araştırma anketine katılanların yüzde 36,7’si ‘Akaryakıt sektörünün en itibarlı şirketi hangisidir?’ sorusuna OPET yanıtını verdi ve Türkiye’nin akaryakıt sektöründe en itibarlı markası OPET seçildi.

12 FİRMA ÖLÇÜMLENDİ

Araştırma kapsamında akaryakıt sektöründe 12 firmanın itibar skoru ölçümlendi. OPET’in en yakın rakibi, yüzde 23.7 seviyesinde kalırken araştırmaya katılanlar OPET’i ‘yeniliklere, teknolojiye ve tasarıma önem veren, köklü kurum, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan, sektöründe öncü ve lider konumda, üstün hizmet ve ürün kalitesi sunan marka’ olarak tanımladı. Araştırma kapsamında katılımcılar OPET’i ‘spor, sanat ve kültürle ilgili faaliyetlere destek vermesi, çevre, eğitim, sağlık gibi konularda sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumun gelişmesi için çalışması ve çalışan hakları, işçi sağlığı-güvenliğine önem veren bir kurum olması’ nedeniyle tercih ettiklerini belirttiler. Markaların algılanan değerlerinin yanı sıra gelecek vizyonlarını gerçekleştirirken gereksinim duyacakları bir navigasyon aracı niteliği taşıyan raporun akademik denetimi Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce gerçekleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi akaryakıt sektöründe Türkiye’nin en itibarlı markası yine OPET oldu. Yüksek kaliteli hizmet ve ürünleri ile uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle tüketicisine her zaman yanında olduğunu hissettiren OPET, 2’nci kez bu ödülün sahibi oldu.