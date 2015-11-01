En iyi aile otomobilleri neler?

Aile otomobili tercihlerinde pek çok farklı kriter var. SUV sınıfı, geniş, 5 koltuklu modeller geniş aileler tarafından sıklıkla tercih edilirken yakıt tasarrufu, güvenlik, iç hacim gibi konular ön plana çıkıyor. Otomobil dünyasında yer alan haberlere baktığımızda elbette ki aile otomobili tercihi yapılırken tarzdan ödün vermek gerekmiyor.

Geniş hacimli Station Wagon, SUV veya MPV (Çok Amaçlı Otomobil) modeller aile otomobili tercihlerinde genellikle ön sıralarda yer alıyor. Eğer çocuklu, geniş bir aileye sahipseniz sizin de tercihiniz bu modellere dönük olacaktır. Aile otomobili tercihi yapılırken ilk sırada elbette ki güvenlik geliyor. Otomobil dünyasında yer alan haberlere baktığımızda otomobilin Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almış olması çok önemli olduğunu görüyoruz. Bunun yanında bir de yakıt tasarrufu var. Tabii ki iç hacim ve depolama alanını da unutmamak gerek. Ancak aile otomobili tercihi yaparken tarzdan ve performanstan ödün vermeniz gerekmiyor. İkinci el arabalarını hızlı, kolay, güvenilir ve zamandan tasarruf ederek satmak isteyenlerin tercihi olan Ototrink.com, tarzdan ödün vermeyen aile otomobillerini sıralıyor.

CITROEN C4 GRAND PICASSO: İDDİALI İÇ HACİM

C4 Grand Picasso, geniş iç hacmi ve sahip olduğu özellikleriyle tercih edilen aile otomobillerinden. Grand Picasso, standart paketinde ABS, ESP, ASR, yolcular ve sürücüler için ön/yan hava yastıkları gibi güvenlik donanımları sunuyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi gibi özellikler de Grand Picasso’nun öne çıkan özelliklerinden. Otomobilin bagaj konusunda iddialı olduğunu da belirtmek gerek. C4 Grand Picasso arka iki sıradaki koltukları kapalıyken tam 645 litre bagaj hacmine sahip. Özellikle uzun yolculuklarda panoramik ön cam ve cam tavan yolculuğu çok daha keyifli bir hale getiriyor. Grand Picasso’nun 1.6 E-HDi motoru 115 beygirlik güç üretebilirken, 270 Nm tork değerine ulaşabiliyor.

YERLİ ÜRETİM TOYOTA VERSO

7 koltuklu bir MPV olan Toyota Verso, yolculuğu çok daha konforlu hale getiren Premium seviyesinde donanımlara sahip. Deri ve ısıtmalı koltuklar, multi medya sistemi, ABS, hava yastıkları ve fren destek sistemi araçta standart olarak sunuluyor. 1,6 litrelik dizel motoruyla 112 beygirlik bir güç üreten Toyota Verso, diğer aile otomobilleri gibi cam tavana sahip.

FORD GRAND C-MAX

100 km’de şehir içi 5,5 litre, şehir dışı 4,3 litre yakıt tüketimiyle Ford Grand C-MAX, tam anlamıyla “yakıt cimrisi” olarak tabir edilen otomobillerden. Grand C-MAX düşük yakıt tüketimini 1.6 TDCi dizel motoruna borçlu. ABS, ESP, sürücü ve yolcu hava yastıklarını standart olarak sunan Grand C-MAX, kör nokta uyarı sistemi, şerit takibi vs. gibi güvenlik donanımlarını paket dışında tuttuğu için ek ücret talep ediyor.

5 YILDIZLI RENAULT GRAND SCENIC

5 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan Renault Scenic, Euro NCAP çarpışma testinden beş yıldız alarak en güvenli aile otomobillerinden biri olduğunu ispatladı. 470 litrelik bagaj hacmine sahip Scenic’in ikinci sıradaki koltukları katlandığında bagaj hacmi 555 litreye kadar çıkarılabiliyor. Yeni Scenic’in en dikkat çeken özellikleri arasında şeffaf stop lambaları, yenilenen ön tampon ve LED gündüz farları var. Aracın 4000 d/d’de 110 beygir güç üreten motoru, 1750 d/d’den itibaren 240 Nm tork elde ediyor. 100 km/s hıza 14,3 saniyede çıkan araç maksimum 180 km/s hıza ulaşabiliyor.

YIL SONU FIRSATLARI

Eğer eski aracınızı yepyeni bir aile otomobiliyle değiştirmek istiyorsanız acele etmenizde yarar var. 2017’nin sonuna yaklaştığımız bu günlerde otomobil markaları yılsonu kampanyalarına başladı bile. Aracınızı hızlı ve güvenli bir şekilde nakit olarak satmanın da artık farklı yöntemleri bulunuyor. Örneğin www.ototrink.com adresindeki formu doldurarak hemen online fiyat teklifi alabilir ve online ekspertiz randevusu oluşturabilirsiniz. Ototrink.com aracınızın ekspertizini ücretsiz olarak yapıyor ve ekspertiz sonrası size son ve net fiyat teklifini sunuyor. Eğer fiyatta anlaşırsanız size aracınızın değerini aynı gün içinde peşin olarak ödüyor. Siz de tüm bu zahmetli süreçlerden kurtularak hızlı ve güvenli bir şekilde paranızı trink alıyorsunuz. Ototrink.com, tüketicilerin zamandan tasarruf ederek, doğru bir değerleme ile araçlarını zahmetsizce satmalarını sağlıyor.