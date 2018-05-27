En ucuz sıfır otomobiller

Ayağını yerden kesmenin en ucuz bedeli 61 bin lira

Kurdaki artış, özel tüketim vergisi oranlarındaki değişim ve ucuzcu markaların pazardan çekilmesiyle birlikte otomobil taban fiyatları 60 bin lirayı aştı. Hatta 70 bin lirası olan bir tüketicinin sadece kampanya desteğiyle 5 seçeneği var. En uygun fiyatı Dacia Sandero taşırken onu Hyundai i10 ve Toyota Yaris takip etti.

ALİ YILDIRIM

Tarihi yolculuğuna lüks bir tüketim aracı olarak çıkan otomobiller, seri üretimin başlaması ve talepteki ciddi artışla birlikte ciddi bir gelişim gösterdi. Kullanım rahatlığı ve artan donanımlarıyla birlikte otomobiller günümüzde artık bir ihtiyaç haline geldi. Ekonomik gelişmeler ve yaşam şartlarının iyileşmesiyle birlikte herkesin ulaşabileceği fiyatlara satılmaya başlanan otomobiller, artan donanımlar ve yeni teknolojili motorlarla birlikte bu özelliğini kaybetmeye başladı. Kurlardaki artışın fiyatlara yansıması ve artan ÖTV oranlarıyla birlikte ekonomik otomobillerin fiyatları bir çırpıda 60 bin lira barajını aştı. Günümüzde en küçük sınıfta (A) yer alan bir otomobilin fiyatı bile 63 bin lirayı geçiyor. Bu duruma rağmen tüketiciye uygun fiyata araç satmayı hedefleyen markalar da var. Çinli markaların Türkiye pazarından çekilmesiyle birlikte fiyatlar otomatikman yükselmiş oldu.

61 BİN 150 LİRAYA OTOMOBİL

Avrupalı üreticilerse özellikle giriş versiyonlarının fiyatlarını düşük tutarak otomobil hayali kuranlara destek olmaya çalışıyor. Buna rağmen Türkiye’de bugün itibariyle satılan en uygun fiyatlı modelin etiketinde 61 bin 150 lira yazıyor. 60 bin liranın altında satılan araç modeli ise yok. Fiat’ın C-sedan pazarındaki başarılı oyuncusu Egea, 69 bin 900 liradan başlayan fiyatıyla en ulaşılabilir otomobiller listesine giriyor. Araçta kullanılan 1.4 litrelik benzinli ünite, 95 beygir güç üretiyor. Renault’un Bursa’da ürettiği Clio ise, 1.2 litrelik benzinli motoruyla 71 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Opel’in B sınıfındaki iddialı modeli Corsa, 88 bin 400 liralık etikete sahip. Araçta görev yapan 1.4 litrelik benzinli ünite, otomatik şanzımanla sunuluyor. Bu yüzden en uygun otomatik vitesli modellerden biri diyebiliriz.

1.0 LİTRELİK BENZİNLİ DEYİP GEÇMEYİN

Yeni modelleriyle daha fazla donanım sunmaya başlayan Dacia, tasarruflu motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Markanın Sandero modeli 61 bin 150 liralık başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobil konumunda. Araçta yeni nesil 1.0 litre hacminde benzinli motor görev yapıyor. Fiat’ın minik modeli Panda 67 bin 900 liralık fiyatlıyla en uygun seçenekler arasında.

70 BİN LİRANIN ALTINDA 5 ARAÇ VAR

Ford’un en uygun fiyatlı modeli, 83 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan yeni Fiesta. Araçta görev yapan 1.1 litrelik benzinli ünite, 85 beygir güç üretiyor. Hyundai’nin yerli miniği i10, 63 bin 600 liralık başlangıç fiyatıyla 70 bin liranın altında satılan beş araçtan sadece biri. Markanın B sınıfındaki yerli modeli i20’nin fiyatıysa 71 bin liradan makyajlı versiyon ise 75 bin 400 liradan başlıyor. Baz versiyonları benzinli olan modellerden i10’da 3 silindirli 1.0, i20’deyse 1.2 litrelik motorlar kullanılıyor. Nissan’nın başarılı şehirlisi Micra, 71 bin 603 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Otomatik vites seçeneği de bulunan 1.2 litrelik benzinli motorlu sunulan araç, 80 beygir güç üretiyor. Peugeot 208, 3 silindirli benzinli motorlarıyla 79 liradan satılıyor.

B SINIFI BİLE ARTIK EL YAKIYOR

Yeni Seat Ibiza, 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle en uygun fiyatlı araçlar arasında yer alıyor. 74 bin 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan araç 95 beygir gücünde. Skoda Fabia, yine aynı motor seçeneği ve 75 beygir gücüyle, 71 bin 400 liralık fiyat etiketine sahip. Toyota Yaris, 1.0 litrelik benzinli motoruyla en cazip otomobiller arasındaki yerini alıyor. 66 bin 950 liralık etiket taşıyan aracın birde hibrit versiyonu var. Volkswagen Polo, markanın en uygun fiyatlı modeli konumunda fakat fiyatı bir hayli yüksek kalıyor. Yeni Polo, 1.0 litrelik benzinli motoruyla 86 bin 200 liralık etiket taşıyor.