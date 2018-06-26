F1 direksiyonunda kadın pilot

Zengin tarihi geçmişi ile inovasyon ve mobilitenin öncüsü Renault, uzun süredir beklenen Fransa Grand Prix’sini özel bir şekilde kutladı.

Arabistanlı kadın girişimci ve Suudi Arabistan Motorsporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aseel Al-Hamad, 10 yıl aradan sonra gerçekleşen Fransa Grand Prix’si öncesinde Renault Sport Formula 1 Takımı’nın E20 otomobilini kullanma fırsatına sahip oldu. Otomobil, 2012 Abu Dhabi Grand Prix’sinde F1 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen’i zafere taşıyan aynı tip araçtı.

Aseel, 5 Haziran’da Le Castellet’de, Formula 1 otomobili ile ilk deneyimini gerçekleştirdi. Zorlu pistte Renault Sport Formula 1 Takımı mühendis ve teknisyenlerinin desteğiyle önce bir otomobil ile antrenman yaptı ve günün geri kalanında Renault’nun E20 Formula 1 otomobilinin direksiyonuna geçti.

Aseel, Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü ve şampiyonu Michèle Mouton’un başkanlığını yaptığı FIA Motorsporları Kadın Komisyonu’nda ülkesini temsil ediyor. Aseel’den kadınların bu spordaki konumunu destekleyecek ortak projelere, uluslararası forum ve konferanslara katılarak Suudi Arabistan’da kadınların eğitim ve öğretim stratejisine katkı sunması istendi.

Aseel Al-Hamad, “Genç yaşımdan bu yana yarış ve motorsporlarını seviyorum. Formula 1 otomobili kullanmak, hayallerimin ve hedeflerimin çok ötesinde bir şeydi. Fransa Grand Prix’sinde izleyicilerin önünde Renault Sport Takımı’nın E20 F1 aracını kullanmış olmak büyük bir onur. Umarım, Suudi Arabistan Krallığı’nda kadınların araç kullanmasına izin verildiği gün bunu gerçekleştirmiş olmam, tutku ve hayal kurma becerisine sahip olduğunuzda neler yapılabileceğinizi herkese gösterir.’’ dedi.

Renault Sport Racing Başkanı Jérôme Stoll, “Öncü ruhu ile her zaman girişimcilere kucak açan ve motorsporları konusunda uzun soluklu bir tutkuya sahip olan Renault, bu vizyonunu her tür yarış aracılığıyla çok sayıda insanla paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Aseel’in yarışa olan tutkusu ve motorsporlarını dünyada daha fazla insana tanıtma konusundaki isteği bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

FIA Motorsporları Kadın Komisyonu Başkanı Michèle Mouton: “FIA Motorsporları Kadın Komisyonu, kendini her tür motorsporları faaliyetinin yanı sıra, otomotiv endüstrisinin genelinde ve yollarda kadın-erkek eşitliğini geliştirmeye adamıştır. Bu amaçla, bu spora erişimi artırmak için tüm ulusal spor federasyonları ile son derece yakın bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Aseel komisyon üyesi olduğunda, Suudi Arabistan’ın görüntüsü son derece netti ve işler son derece hızlı bir şekilde gelişti. Suudi Arabistan Motorsporları Federasyonu’nu arkasındaki itici güçlerden biri olan Aseel, spor ve motorsporları kariyeri konusunda kadınların yolunu açacak. Renault’ya ilkelerimizin önemli bir kısmını ortaya koyan böylesi inovatif bir fırsat sunduğu için teşekkür ediyoruz.” dedi.