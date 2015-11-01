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Fiat Doblo ve Fiorino en iyisi seçildi

Fiat Doblo ve Fiorino en iyisi seçildi
7 saat önce
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Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’ya İngiltere’den ödül yağdı. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci defa “Yılın Hafif Ticari Vanı” ödülünü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra Fiat Fiorino Cargo da “Yılın Küçük Ticari Vanı” ödülüne layık görüldü.

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Doblo ve Fiorino’nun Cargo versiyonları, global anlamda başarılar kazanmaya ve farklı coğrafyalarda üstünlüklerini ortaya koymaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci defa “Yılın Hafif Ticari Vanı” ödülünü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra Fiat Fiorino Cargo da “Yılın Küçük Ticari Vanı” ödülüne layık görüldü. Jüri tarafından sınıflarının en iyisi seçilerek tüm rakiplerini geride bırakan Fiat Doblo Cargo ve Fiorino Cargo, yükleme kapasitesinden değişen tasarımlarına, sundukları konfordan ekonomik kullanım masraflarına kadar birçok konuda etkileyici sonuçlara imza atarak birinciliğe uzandılar. What Van? Editörü James Dallas konuyla ilgili, “Hem çok yönlü hem de pratik bir araç olan Fiat Doblo Cargo, en iyi hafif van olmaya devam ediyor. Fiat Fiorino’nun ise tutumlu ve modern motorlarıyla şehir merkezli her kullanıcı için anlamı son derece büyüktür” açıklamasında bulundu.

5400 LİTRE YÜK ALANI

Türkiye’de de hafif ticari araç sınıfının referans modeli olma başarısını gösteren Fiat Doblo Cargo, standart, uzun şasili maxi ve uzun şasili yüksek tavan maxi XL olmak üzere 3 faklı gövde seçeneği sunuyor. 2.2 metre ile 3.4 metre arasında değişen iç mekan uzunluğu, yüksek tavan versiyonunda 5400 litreye varan yük bölümü hacmi ve 1 ton istiap haddi ile sınıfının en iyisi olan Doblo Cargo, yeni nesli ile birlikte daha etkileyici tasarımı ve sürüş konforunun yanı sıra daha teknolojik, daha pratik, daha verimli olmayı başarıyor. Fikri mülkiyet hakları Tofaş’a ait olan, Türk mühendis ve işçilerinin imzasıyla hayata geçirilen Minicargo projesinin Fiat markalı yüzünü temsil eden Fiorino’nun Cargo modeli ise 2800 litreye varan yük hacmi ile hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştırıyor hem de ticari aracın sağlamlık ve kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştiriyor.

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