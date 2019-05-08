Tofaş tesislerinden dünyaya açılan Fiat Egea yenileniyor. 2020 yılında üretime geçilecek olan model için 225 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Fiat Egea 1 milyar dolarlık yatırımla Türk tüketicisinin hayatına girmişti.

Türkiye’den tüm dünyaya yola çıkan Fiat Egea, yeni yüzüne 2020’de kavuşacak. 2015 yılında tanıtılan model, ilk olarak 2015 yılında podyuma çıkmıştı. Tofaş aynı zamanda Türkiye’nin dördüncü büyük sanayi kuruluşu. Şirket, 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için yeni bir yatırım kararı aldı. Modele 225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla yeni yüz nakli yapılacak. 3 yılda 500 bini aşan üretim adediyle Fiat’ın küresel modeli haline gelen model ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam kararı alındı. Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor.

3 YILDIR EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODEL

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu yaptığı açıklamada, “Fiat Chrysler Automobiles’ın önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak model ile önemli sorumluluklar üstlendik. Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan bir model olan Fiat Egea, son 3 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili oldu. 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” seçilen araç, EMEA Bölgesi’nde de pazar başarısını sürdürüyor. Model ailesi, yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize de katma değer sağlamayı sürdürecek” dedi.

ÜRETİM 1.5 MİLYONA ULAŞACAK

Yeni yatırımla birlikte 2015 – 2024 yılları arasında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşması hedefleniyor. Cengiz Eroldu “Geçtiğimiz yıl Tofaş’ın kuruluşunun 50. yıl dönümüydü. Biz en az bir 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde rekabetçiliğimizi sürdürecek yeniliklere yatırım yapmaya ve yaptığımız yatırımlarla, Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.