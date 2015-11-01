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Fiat Fiorino 10 yaşına girdi

Fiat Fiorino 10 yaşına girdi

Bursa’da yer alan ve 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Tofaş Fabrikası’nda, 3 farklı marka için üretimi gerçekleştirilen Minicargo Projesi’nin, Fiat Professional markalı yüzünü temsil eden Fiorino, 10. yaşını kutluyor. Bursa’da yer alan ve 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Tofaş Fabrikası’nda, 3 farklı marka için üretimi gerçekleştirilen Minicargo Projesi’nin, Fiat Professional markalı yüzünü temsil […]

33 dakika önce -
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Bursa’da yer alan ve 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Tofaş Fabrikası’nda, 3 farklı marka için üretimi gerçekleştirilen Minicargo Projesi’nin, Fiat Professional markalı yüzünü temsil eden Fiorino, 10. yaşını kutluyor.

Bursa’da yer alan ve 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Tofaş Fabrikası’nda, 3 farklı marka için üretimi gerçekleştirilen Minicargo Projesi’nin, Fiat Professional markalı yüzünü temsil eden Fiorino, 10. yaşını kutluyor. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Minicargo Projesi, çoklu marka geliştirilmesi ve bu projenin aralıksız 10 yıldır üretiliyor olması açısından hem Tofaş hem de Türkiye otomotiv sanayinde bir ilk. Özellikle Fiorino, 2009’da ‘Yılın Ticari Aracı’ dahil olmak üzere birçok uluslararası ödüle layık görüldü. Aynı zamanda yeni bir ticari araç segmentinin doğuşuna da başarıyla vesile oldu” dedi. Üretimine 2007 yılının son çeyreğinde başlanan Minicargo Projesi’nden 10 seneye yakın bir sürede 1 milyondan fazla üretmiş olmalarının önemine de dikkat çeken Eroldu, “Gerçekleştirmiş olduğumuz üretimin büyük bir bölümünü dünyanın pek çok ülkesine ihraç ederken; yaklaşık 250 bin adedini Türkiye pazarında Fiat Fiorino olarak müşterileriyle buluşturduk” dedi.

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