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Fiat Haziran Kampanyası

Fiat Haziran Kampanyası
26 dakika önce
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Fiat, Haziran kampanyası dahilinde Egea Ailesi’nde hem de 500 Ailesi’nde 20 bin TL’ye 15 aya kadar vadeyle 0 faizli kredi avantajı sunuyor. Fiat, daha fazla kredi kullanmak isteyen otomobilseverler için, 30 bin TL’ye 30 aya kadar vadeyle 0,90 faizli kredi imkanını da hayata geçiriyor.

Fiat, Haziran ayında tüm otomobil modellerinde sunduğu uygun ödeme koşullarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kampanyada Fiat Egea ile Fiat 500 Ailesi’nde 20 bin TL’ye kadar 15 aya varan vadeyle 0 faizli kredi fırsatı sunulurken, Linea, Punto ve Panda modellerinden birine sahip olmak isteyenler için de 15 bin TL’ye kadar 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı da sunuluyor. Haziran ayı boyunca 1.6 litrelik E-Torq benzinli motora sahip otomatik vitesli Fiat Egea Hatchback modellerine de 25 bin 250 TL’lik peşinat ve ayda 1.000 TL taksitli esnek ödeme planıyla sahip olunabiliyor. Kampanya kapsamında ayrıca Fiat Egea ve 500 Ailesi’nde 30 bin TL’ye 30 aya kadar vadeyle 0,90 faizli kredi imkanı sunulurken, Linea, Punto ve Panda modellerini tercih etmek isteyenler de 30 bin TL’ye kadar 30 ay vadeyle 0.99 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

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