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Fiat ve BMW’den yeni iş birliği

Fiat ve BMW’den yeni iş birliği

BMW ve Fiat otonom sürüş için harekete geçiyor. 2017 yılının sonuna kadar yaklaşık 40 adet otonom sürüş özelliğine sahip araç üretmeyi planlayan ortaklığın teknoloji tarafı da Mobiliye ve Intel tarafından desteklenecek. Aynı zamanda iki büyük grup diğer üreticilere de bu ortaklığa davet edecek. Tüm dünyada değişen ve gelişen otomotiv teknolojisi markaları global markaları da bir […]

19 Ağustos 2017 Cumartesi -
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BMW ve Fiat otonom sürüş için harekete geçiyor. 2017 yılının sonuna kadar yaklaşık 40 adet otonom sürüş özelliğine sahip araç üretmeyi planlayan ortaklığın teknoloji tarafı da Mobiliye ve Intel tarafından desteklenecek. Aynı zamanda iki büyük grup diğer üreticilere de bu ortaklığa davet edecek.

Tüm dünyada değişen ve gelişen otomotiv teknolojisi markaları global markaları da bir araya getirmeye başladı. En son otonom sürüş için kolları sıvayan BMW ve Fiat, yeni bir anlaşmaya imza attı. BMW Grubu, Intel, bir Intel firması olan Mobileye ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA), yaptıkları açıklama ile küresel çapta kullanıma yönelik dünyanın önde gelen otonom sürüş platformunu geliştirme programı için bir mutabakata vardı. Her biri farklı alanlarda uzman şirketler, ortaklık çerçevesinde geliştirilen platformun, teknoloji ve verimliliğini artırmak ve piyasaya sürme süresini hızlandırmak üzere birbirlerinin yetenek ve kaynaklarını birleştirerek sinerji yaratmayı hedefliyor. “Otonom sürüş teknolojisini geliştirmek ve daha da ileriye taşımak için, otomobil üreticileri, teknoloji sağlayıcıları ve tedarikçileri arasında iş birlikleri kurmak hayati önem taşıyor” diyen Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Sergio Marchionne, “FCA’nın bu oluşuma dahil olması, şirketlerin ortak bir vizyon ve hedefle bir araya gelmesiyle oluşan sinerjiden ve ölçek ekonomisinden doğrudan yararlanmasını sağlayacaktır” dedi. BMW Grubu, Intel ve Mobileye, Temmuz 2016’da otonom sürüş özelliğine sahip araçlar geliştirmek üzere iş birliği yapacaklarını ve ileri seviye otonom (Seviye 3) ve tam otonom (Seviye 4/5) sürüş özelliğine sahip çözümleri 2021 yılına kadar üretime sokacaklarını açıklamıştı. Oluşum, o tarihten bu yana, dünya genelinde birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılabilen ve her otomobil üreticisinin marka kimliğini koruyarak kendine uyarlayabildiği bir platform tasarlıyor ve geliştiriyor. 2017 yılı sonuna kadar 40 adet otonom sürüş özelliğine sahip test otomobili yollara çıkartacak olan oluşum, aynı zamanda iş birliği ölçeğini gözler önüne seren Mobileye ve Intel’in 100 adet, Seviye 4 test aracı filosundan elde edilen verileri ile bilgi birikim ve deneyiminden de yararlanmayı hedefliyor.

Otonom sürüş için ortaklığa gittiler

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger, “Gelişim sürecinin kusursuzluğu ve otonom sürüş teknolojisinin ölçeklenebilir olması bu iş birliğinin başarısında kilit öneme sahip. FCA ile birlikte dünyanın önde gelen, OEM Seviye 3-5 otonom sürüş teknolojisini küresel bir ölçekte hayata geçirme hedefimiz doğrultusunda daha da güçlendik” açıklamasını yaptı. BMW Grubu, Intel, Mobileye ve Fiat Chrysler Automobiles, açıklanan bu geliştirme ve çözüm ortaklarıyla birlikte, diğer otomobil üreticileri ile teknoloji tedarikçilerini, bu otonom sürüş platformuna katılmaya ve tüm endüstriyi kapsayan geniş kapsamlı bir çözüm oluşturmaya davet ettiklerini belirtti.

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