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Fiat’ı şimdi al seneye öde

Fiat’ı şimdi al seneye öde
06 Ağustos 2017 Pazar
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Fiat, Ağustos ayı kampanyası kapsamında, otomobil modellerinde cazip kredi fırsatları sunuyor. Ağustos ayı boyunca sürecek olan kampanyada, Egea Model Ailesi ve 500 Ailesi’nde 15 bin TL’ye kadar 15 aya varan vadeyle, 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Fiat, Ağustos ayında tüm otomobil yelpazesinde sunduğu avantajlı ödeme koşullarıyla fark yaratıyor. Ağustos kampanyası ile birlikte Fiat Egea ve Fiat 500 Ailesi, 15 bin TL’ye 15 aya varan vadeyle 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunulurken, daha fazla kredi kullanmak isteyen kullanıcılar 30 bin TL’ye kadar 30 ay vadeyle 0,99 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Üstelik kampanya dahilindeki tüm modellerde kredi ödemeleri, Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor. Gerek ülkemizde, gerekse yurtdışı pazarlarda başarılı bir satış grafiği sergileyen ve 2017 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea Sedan’a ise Ağustos ayı boyunca, 25 bin TL peşinat ve 1.099 TL’lik aylık geri ödemeyle sahip olunabiliyor. Fiat 500 Ailesi’ndeki donanım fırsatları ise Ağustos ayında da devam ediyor. Fiat, 500L ve 500L Living modellerinde Bi-color renk ve panoramik cam tavan donanımlarını hediye ediyor.

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