8 bin TL’lik hurda teşvikine ek olarak Fiat Egea Ailesi’nde 17 bin TL, Fiat 500L modellerindeyse tam 30 bin TL’ye kadar nakit indirim desteği sunuluyor.

Fiat, Eylül ayında da otomobil kampanyalarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Ay sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında 8 bin TL’lik hurda teşvikine ek olarak, Fiat Egea Ailesi’nde peşin alımlarda 17 bin TL, Fiat 500L modellerinde ise tam 30 bin TL’ye kadar nakit indirim desteği sunuluyor. Fiat’ın cazip kampanyasında, Egea Ailesi ile Fiat 500L ve 500X modelleri, 30 bin TL’ye kadar 15 ay vadeyle 2,09 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Tercihini, Fiat’ın yetenekli şehir otomobili Panda’dan yana kullanmak isteyenlere ise kampanya süresince; 5 bin TL’ye kadar nakit indirimi sağlanıyor.