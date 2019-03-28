Filolar hibrit doldu

Toyota ve dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise, stratejik işbirliğine gitti. Enterprise Türkiye, Toyota’nın çevreci hibrit teknolojisine sahip 1000 adet Corolla Hybrid’i filosuna kattı.

Toyota ve Türkiye’de araç kiralama sektörünün öncü kuruluşlarından Enterprise Türkiye, yaptıkları anlaşma ile 1000 adet Corolla Hybrid modelinin satışına imza attı. Çevreci ve teknolojik kimlikleriyle öne çıkan Toyota ve Enterprise Türkiye, stratejik işbirlikleriyle Türkiye’de çok daha fazla kişiyi üstün özelliklere sahip Toyota hibrit teknolojisi ile buluşturacak. Bu anlaşma aynı zamanda Toyota’nın bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirdiği en büyük filo satışı oldu. Tüm dünyada 13 milyondan fazla satışıyla devrim niteliğindeki hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Toyota, Türkiye’de hibrit bilinirliğinin artması için çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Teknolojik özelliklerinin yanında çevreci ve yakıt tasarrufu sağlayan hibrit otomobillere Türkiye’de ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken filo pazarında da tercihler hibrite doğru yönelmeye başladı. Enterprise Türkiye’nin filosuna dahil ettiği Corolla Hybrid modeli ise bu durumun en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

100 KM’DE 3.8 LİTRE

1966 yılında üretilmeye başlanan Corolla, bugüne kadar 150 ülkede 46 milyondan daha fazla satış adedine ulaşarak dünyanın en çok tercih edilen otomobili ünvanını elinde bulunduruyor. Toyota, 12’nci jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer verdi. Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Hybrid 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Corolla Hybrid’de daha yüksek tork ve yeni hibrit bataryaların adapte edilmesiyle daha iyi yakıt ekonomisi sağlandı. Bununla birlikte 3.4 lt/100 km yakıt tüketimi olan Corolla Hybrid, sadece 80-87 g/km aralığında CO2 emisyonu salımı sunuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: ENTERPRISE

ABD merkezli olarak 1957 yılında kurulan Enterprise ise, 90 ülkede 10.000 ofisi ile dünyanın en büyük araç kiralama şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor. 100 bin çalışanı ve 2 milyon araç sayısını her geçen gün artıran Enterprise, 2007 yılında National ve Alamo markalarını da bünyesine katarak büyümesini hızlandırdı. Türkiye’de ise 2014 yılında Gürbaşlar Otomotiv ile hizmetlerine başlayan Enterprise, ülkemizde hali hazırda 27 ilde 50 ofis ile sektörün öncü şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Enterprise, Türkiye’de faaliyete başladığı 2014 yılından bu yana THY, Türk Telekom ve Anadolu Jet gibi şirketler ile yaptığı işbirliklerinin de etkisi ile her yıl sektörün 5 katı büyüyor.