Ford mayıs kampanyası

Ford, Mayıs ayında müşterilerine tüm binek araçlarda* “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko alınması durumunda 30.000 TL, 18 ay ve %0 faiz kampanyasını ve bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30.000 TL, 15 Ay, %0 faiz kampanyası sunuyor. Ayrıca, 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşteriler için de %1 peşin alım indirimini sunuluyor. 2017 model yılı Kuga ve Courier Journey model araçlarda 20.000TL, 20 ay ve %0,99 faizli kredi kampanyası Mayıs ayında da devam ederken, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20.000 TL, 20 Ay, %0.95 faiz desteği de sunmaya devam ediyor.
Transit minibüs modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55.000 TL, 12 Ay, %0 faiz kampanyasını Mayıs ayında da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilerine de 50.000 TL, 12 Ay, %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Buna ek olarak, Mayıs ayında Transit Minibüs Okul Taşıtı modelleri için ilk 3 ay ödemesiz 40.000 TL, 12 Ay Vade , %0 faiz kredi kampanyası da Ford müşterilerini bekliyor. Ayrıca, Courier** modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36.000 TL, 18 Ay, %0 faiz kampanyası Mayıs ayında da devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30.000 TL, 18 Ay, %0 faiz kampanyası sunuyor.
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