Formula 1 Türkiye’ye gerimi dönüyor?

En son Türkiye’ye 2005’te gelen ve 2012 kadar İstanbul Park’ta koşulan Formula 1 yeniden Türkiye yoluna çıktı. 2018 için hazırız diyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Her şeyimiz hazır sadece imzaları bekliyoruz” dedi.

2003 yılında söylentileri başlanan ve çok kısa bir süre sonra kesinleşen Formula 1 yarışlarının Türkiye’de yapılması, bize 2005 yılına kadar İstanbul Kurtköy’de bir pist yetiştirtti. Dünya standartlarında bir pistin ortaya çıkması sonucunda yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. 2005 yılında Formula 1’in listesine giren İstanbul Park 2012’de Grand Prix takviminden çıkarıldı. Ardından pist adeta terk edildi. Bunun ardından İstanbul Park’ın işletmesini Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yaklaşık 110 milyon lira yatırımla 2013 yılında devraldı.

EN BÜYÜK HEDEFİ FORMULA 1 İDİ

Vural Ak, kısa süre içinde Formula 1’i tekrar Türkiye’ye getirmeyi hedefliyordu. Bundan 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F1 CEO’su Chase Carey’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Bu görüşme ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, “Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Bundan sonraki süreç Gençlik ve Spor Bakanlığı, Formula 1 CEO’su ile İstanbul Park işletmesi arasında işleyecek. 2018’de Formula 1 için hazırız” dedi. Formula 1, yaklaşık 2,5 milyar insan tarafından izleniyor. Yalnızca binde 2’si merak edip İstanbul’a gelse, bu da yılda 4 milyon fazladan turist anlamına geliyor.

SADECE İMZALARI BEKLİYORUZ

Vural Ak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yarışların yeniden Türkiye’ye getirilmesi yönünde önemli adımlar attıklarını söyledi. Ak, “İnşallah İstanbul Park, Formula 1’i misafir edecek. Henüz imza atılmadı ama çok önemli mesafe aldık. Her şey bir imzaya kaldı. Bu kez 150 bin izleyici ile bu önemli organizasyonu düzenleyeceğimize inancım tam” dedi.