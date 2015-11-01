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Gizli buzlanma nasıl anlaşılır?

Gizli buzlanma nasıl anlaşılır?

Gizli buzlanma araçlar için oldukça tehlikeli yolculuğunda habercisidir. Gizli buzlanma nasıl anlaşılır, buzlanmada araç nasıl kullanılır detaylar haberimizde. Gizli buzlanma araçlar için en tehlikeli yol durumlarından biridir. Çünkü sürücüler kar yağışı olduğunda ya da yolda buzlanma gördüğünde gerekli önlemleri alarak güvenli bir sürüş sağlayabilir. Ancak gizli buzlanma levhasını görmeyen bir sürücü hızı düşürmek başta olmak […]

2 saat önce -
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Gizli buzlanma araçlar için oldukça tehlikeli yolculuğunda habercisidir. Gizli buzlanma nasıl anlaşılır, buzlanmada araç nasıl kullanılır detaylar haberimizde.

Gizli buzlanma araçlar için en tehlikeli yol durumlarından biridir. Çünkü sürücüler kar yağışı olduğunda ya da yolda buzlanma gördüğünde gerekli önlemleri alarak güvenli bir sürüş sağlayabilir. Ancak gizli buzlanma levhasını görmeyen bir sürücü hızı düşürmek başta olmak üzere gerekli önlemleri almadığı takdirde kaza kaçınılmaz olacaktır. Trafik ekipleri çoğu zaman karayollarına gizli buzlanma işareti yerleştirerek sürücüleri uyarır. Bu nedenle yol boyunca sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor. Gizli buzlanma meydana gelen bir yolda fren mesafesi uzar. Bu durum hafif ya da büyük çaplı kazalara neden olabilir. Ayrıca gizli buzlanma yolun çok daha kayganlaştığı anlamına gelir.

SERT FRENLERDEN KAÇININ
Her ne kadar gizli buzlanma olan yolda fren mesafesi uzuyor olsa da, aynı zamanda yol da kaygan olduğundan sert fren yapılmaması gerekir. Sert fren ya da sert manevralar aracın kaymasına, savrulmasına, dönmesine neden olabilir. Bu tür riskleri göz önünde bulundurarak araç sürücülerinin takip mesafesini biraz daha artırmasında fayda vardır.

ARACIN CAM SUYUNA DİKKAT
Yol boyunca herhangi bir tabela görülmemiş olsa dahi yolda gizli buzlanma olabilir. Bunu anlamanın en pratik yollarından biri camdaki suyun donup donmadığına bakmaktır. Şayet camdaki su donar ve silecekler deki su fıskiyesi çalışmaz ise o yolda gizli buzlanma var demektir. Sürücüler sık sık sileceklerini kontrol ederek gizli buzlanmayı hemen anlayabilirler.

ANİ DÜŞEN SICAKLIK BÜYÜK ETKEN
Peki, sürücülerin son derece dikkatli bir şekilde araçlarını kullanmalarını zorunlu kılan gizli buzlanma nedir ve neden oluşur? Gizli buzlanma hava sıcaklığının aniden düşmesi ile yoldaki suyun ve nemin donması ile ortaya çıkar. Yol kuru olduğunda yoldaki buz tabakası görülmez. Bu nedenle sürücüler durumu fark edemeyebilir. Yoldaki nem gözle hemen görülemeyecek şekilde donabilir ve sürücüler için tehlike oluşturabilir.

SABAH SAATLERİ TEHLİKELİ
Gizli buzlanma en çok sabah saatlerinde meydana gelir. Bu nedenle sürücülerin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yolda buzlanma oluşup oluşmadığına dikkat etmesinde, en azından silecek yöntemi ile kontrol etmesinde fayda vardır.

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