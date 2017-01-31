Goodyear’ın insan kaynakları Kalleci’ye emanet

31 Ocak 2017 Salı

Goodyear’ın Türkiye organizasyonu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine, farklı sektörlerde insan kaynakları alanında deneyime sahip olan Selda Kalleci atandı.

Goodyear’ın Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne atanan Selda Kalleci, 5 Aralık 2016 tarihinde göreve başladı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Kalleci, Goodyear’a katılmadan önce, Pepsico bünyesinde sekiz yıl boyunca İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme & Yan Haklar Direktörü rollerinde farklı coğrafi bölgelerden sorumlu olarak görev yaptı. Kalleci, Nortel Networks İnsan Kaynakları bölümünde başladığı iş hayatında, Glaxowelcome ve Fortisbank şirketlerinde çeşitli insan kaynakları pozisyonlarında görev almış, başarılı ve deneyimli bir İK lideridir. Kalleci’nin işe alım, eğitim ve geliştirme, ücret ve yan haklar ile performans yönetimi konularında deneyimleri bulunuyor.