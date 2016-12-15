Gürcistan’dan araç almak mantıklı mı?

Gürcistan plakalı araçların fazlalığı çoğunuzun dikkat çekiyor. Komşu Gürcistan’dan gelen araç sayısının artmasında Özel Tüketim Vergisi’ndeki (ÖTV) artışın rolü olduğu ifade ediliyor. Otomotiv sektör uzmanları ise konuyla ilgili dolandırıcılık tehlikesine işaret ediyor.

ÖTV’ye gelen artış ve dövizdeki yükselişle araç fiyatlarının yüzde 20’lere varan oranlarda artmasının tüketicileri farklı arayışlara yönelttiğini belirten UZL Filo Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Pala, şu an ülkeye başta Gürcistan olmak üzere Bulgaristan gibi komşu ülkelerden ciddi sayıda araç girdiğini kaydetti. Pala, bu durumu fırsat bilen komşu ülkelerdeki bazı aracı şirketlerin de faaliyetlerini artırdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Komşularda araç satışı üzerine kurulmuş çok sayıda şirket var. Bu şirketler, isteyenleri kendi ülkelerinde yerleşik bir vatandaşmış gibi gösterip ruhsat sahibi yaparak, vergisiz ve ucuz araç sahibi yapabileceklerini iddia ediyorlar. Söz konusu ülkelerin başında da Gürcistan geliyor. Kimlikle giriş-çıkış yapılabilen bu ülkeye araba almak için giden çok sayıda vatandaşımız var. Gürcistan’dan alınan araç 24 ay süresince Türkiye’de kullanılabiliyor. Sonrasında yeniden buraya dönerek, plaka değişimi yapılıp, aynı gün Türkiye’ye gelinebiliyor. Ya da yeni bir araçla takas yapmanız isteniyor. Türkiye’de vergiler dâhil 80 bin dolardan alıcı bulan otomobillere, Gürcistan’da (1/3 fiyatına) 20-25 bin dolar arası bir ücret ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.”

PİRİNCE GİDERKEN BULGURDAN OLMAYIN

Pala, ilk bakışta avantajlı ve kolay görünen işlemin yasal olmadığının altını çizerek, şunları söyledi: “Bir kere yabancı ülkeden araç almak için o ülkenin vatandaşı olmak gerekiyor. İlk kural bu. Aracı siz değil, vekalet verdiğiniz o ülkenin vatandaşı olan kişi satın alıyor. Yani siz araç sahibi olmuyorsunuz ve olay aslında yasa dışı. Türkiye’de de trafik kontrollerinde araç sahibi olmadan yabancı plakalı aracı kullandığınız için aracınız sınır dışı edilebiliyor. Ayrıca kullanım hakkını 2 yıllığına size devrettiğinden vekalet durumu beklemediğiniz bir anda iptal edilebiliyor. Bunun yanında telefon ya da internet üzerinden yapılan satışlar da son derece riskli, çünkü o ülkenin iç dinamiklerini çok fazla bilmiyorsunuz. Sonuçta Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak var.”