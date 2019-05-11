Otomotiv sanayi daralmaya dördüncü ayında da devam ediyor. 2019 yılı Ocak-Nisan ayına ait verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 azaldı. Otomobil üretimi ise yüzde 14 geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD‘nin 2019 yılı Ocak-Nisan dönemine ait verilerine göre rapor şöyle. Toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet. Otomobil üretimi ise yüzde 14 azalarak 322 bin 281 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında azalarak 123 bin 155 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 47 daraldı ve 93 bin 228 adet olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ İHRACATI ARTTI

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk dört aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araçta üretim yüzde 9, ağır ticari araç grubunda üretim ise yüzde 29 seviyesinde azaldı. Yılın ilk dört ayında, otomobil pazarında yaşanan daralmaya benzer şekilde ticari araç pazarında da azalma sürdü. Ocak-Nisan ayını kapsayan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 50 oranında daralırken, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 60 oranında azalma kaydedildi.Aynı dönemde toplam ticari araç ihracatı yüzde 2 artış gösterirken hafif ticari araç ihracatı yüzde 1, ağır ticari araç ihracatı ise yüzde 36 artış gösterdi.

İHRACATTA DA KAYIP VAR

Ocak-Nisan döneminde ihracat adet bazında yüzde 8 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 12 oranında azaldı. Bu dönemde toplam ihracat 426 bin 26 adet olurken, otomobil ihracatı 275 bin 967 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 7 azalırken, Euro bazında yüzde 1 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azaldı ve 3,4 milyar Euro oldu.