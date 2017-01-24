Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Honda Avrupa’da en hızlı büyüyen marka oldu

Honda Avrupa’da en hızlı büyüyen marka oldu

Peugeot 2017’de SUV ile büyüyecek

Peugeot 2017’de SUV ile büyüyecek

Coupe gibi SUV: Audi Q8 Concept

Coupe gibi SUV: Audi Q8 Concept

Lüks otoyu internet üzerinden satacak

Lüks otoyu internet üzerinden satacak

Yeni Opel Crossland X

Yeni Opel Crossland X

Türkiye’nin en fazla satan SUV modeli Qasqhai

Türkiye’nin en fazla satan SUV modeli Qasqhai

Renault binek otomobilde liderliği bırakmadı

Renault binek otomobilde liderliği bırakmadı

Daralan pazarda yeni ‘X’ modelleriyle büyüyecek

Daralan pazarda yeni ‘X’ modelleriyle büyüyecek

Nissan Türkiye kendi rekorunu kırdı

Nissan Türkiye kendi rekorunu kırdı

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Honda Avrupa’da en hızlı büyüyen marka oldu

Honda Avrupa’da en hızlı büyüyen marka oldu

Honda, 2016 yılını Avrupa ve EFTA pazarlarında yüzde 20,8’lik büyüme kaydetti. Honda Türkiye ise özellikle Aralık ayında yakaladığı satış ivmesi ile Honda’nın Avrupa pazarında Aralık ayı satış lideri oldu. Markanın ürün gamına olan talep artarken özellikle HR-V, Jazz ve Civic modellerinde ciddi satış artışları yaşandı. Honda 2017 yılında Avrupa’nın en önemli beş pazarında büyüme kaydetti. […]

24 Ocak 2017 Salı -
Facebook 0 Twitter 0

Honda, 2016 yılını Avrupa ve EFTA pazarlarında yüzde 20,8’lik büyüme kaydetti. Honda Türkiye ise özellikle Aralık ayında yakaladığı satış ivmesi ile Honda’nın Avrupa pazarında Aralık ayı satış lideri oldu. Markanın ürün gamına olan talep artarken özellikle HR-V, Jazz ve Civic modellerinde ciddi satış artışları yaşandı. Honda 2017 yılında Avrupa’nın en önemli beş pazarında büyüme kaydetti.

Honda, 2016 yılında Avrupa’nın en hızlı büyüyen ana otomobil markası oldu. ACEA verilerine göre Honda Aralık sonu rakamlarıyla Avrupa ve EFTA ülkelerinde 2016 yılında 159.126 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve 2015 yılı ile kıyaslandığında yüzde 20,8 büyüme kaydetti. Böylece Honda, yüzde 6,8 büyüyen Avrupa pazarının 3 katı büyüme gösterdi. Honda Türkiye ise Aralık ayında önemli bir satış ivmesi göstererek Avrupa ülkeleri içinde birinciliği elde etti. Honda’nın mali yıl satışlarında ise Honda Türkiye İngiltere’nin ardından ikinci oldu. Bu başarıda Şekerpınar fabrikasında üretilen ve Ekim, Kasım, Aralık aylarında 6 bin 623 adet satılan Civic Sedan’ın etkisi büyük oldu.

CIVIC SATIŞLARI ARTTI

Honda 2016 yılında tüm ürün gruplarıyla etkin bir performans sergilerken özellikle HR-V, Jazz ve Civic modellerinin satış performansı dikkat çekiyor. Honda HR-V Avrupa ve EFTA* ülkelerinde 34.921 adetlik bir satış performansına imza atarken, Jazz satışları bir önceki yıla oranla yüzde 26 artarak 39.613 adet ve yeni Type R modelinin sağlamış olduğu ivme ile Civic ürün gamı satışları ise yüzde 4,9 artarak 47.300 adet olarak gerçekleşti. Honda, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa’nın en önemli beş pazarında da büyüme kaydetti. En büyük büyümeyi yüzde 98 ile İtalya pazarında kaydeden Honda yüzde 47,7 ile Finlandiya, yüzde 38,6 ile Portekiz ve yüzde 58,1 ile Romanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de büyüdü.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr