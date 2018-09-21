Honda’nın Civic modellerinden birine sahibi olmak isteyenler için sunduğu Eylül ayına özel kampanyası, faiz indirimi ile devam ediyor. Kampanya kapsamında sınırlı sayıda Honda Civic için yüzde 0,99 faiz oranı ile 30 bin TL’ye 15 ay vade imkanı sunuluyor.
Honda’nın sınırlı sayıdaki Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için Eylül ayı sonuna kadar sürecek olan kredi kampanyasında faiz indirimi yapıldı. Honda, otomobilini yenilemek isteyenlere 30 bin TL kredi kullanımına 15 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı uyguluyor. Honda Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans arayan tüketicilerin beklentilerini karşılayacak modeller sunuyor. 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip olan Civic Sedan RS ise müşterilerin yüksek performans taleplerini karşılıyor. Ayrıca 1.6 litre 125 PS motoru ile konfor, performans ve yüksek ekonomi sunan Civic Sedan modeli düşük kullanım maliyetleri ile dikkat çekerken, 100 km’de sadece 3.4 litre yakıt tüketen dizel motor seçeneği Honda teknolojisinin geldiği noktayı gösteriyor.