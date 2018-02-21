Honda Civic Sedan LPG testi

Premium konforu LPG ekonomisi

Honda, yeni nesil Civic Sedan’da LPG seçeneğinden vazgeçmedi. Daha düşük tüketimi performans kaybı yaşatmadan sunan araç, konforuyla da iddialı. Civic Sedan LPG ile kaç kilometre gidebiliyor? Fiyatı ne kadar? gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

GÖKHAN KARA

Otomotiv dünyasının köklü üreticilerinden Honda, son dönemde hayata geçirdiği yeni tasarım anlayışıyla başarılı değişim gerçekleştirdi. Markanın yeni modellerinde gözlemlediğimiz bu gelişim, kendini en fazla Civic modelinde gösteriyor. 10’uncu nesliyle pazarda yer alan Civic ailesi, markanın dayanıklılık felsefesinin en şık temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Markanın Türkiye’de ürettiği yeni nesil Civic Sedan, LPG’li seçeneği olan Ecoversiyonuyla dizelleri aratmayan tasarruf potansiyeline sahip. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni CivicEco, Executive isimli üst donanım seçeneğine rağmen makul seviyede kalan fiyatıyla öne çıkıyor.

BOYU 103 MİLİMETRE UZATILMIŞ

Orta sınıftaki Accord modelinin üretimine ara veren marka, yeni Civic Sedan’ı sınıf boyutlarının üzerine taşıyıp aradaki boşluğu doldurmayı hedeflemiş. Civic Sedan’ın uzunluğu, önceki nesle göre tam 103 milimetre artarak 4.65 metreye ulaşmış. Yeni aracın genişliği 44 milimetre artırılırken yüksekliği de 18 milimetre azaltılmış. 2.7 metreye ulaşan (+23 milimetre) aks aralığı iri tasarımın iç mekana da yansıdığını net bir göstergesi oluyor. Şık ve sportif tasarım, iç mekânda yerini kalite ve konfora bırakıyor. Kaliteli malzemelerle tasarlanan iç mekânda ergonomi ve işçilik de oldukça başarılı. Premium modelleri hatırlatan bir hisse sahip olan kokpitte yer alan 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı hem kaliteli hem de kullanışlı. İç mekânda sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 440 litreden 519 litreye çıkarılan bagaj hacmi de iyi seviyede.

125 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Honda, yeni nesil Civic Sedan’ı Türkiye’de iki farklı benzinli üniteyle pazara sunuyor. 1.5 litrelik turbo beslemeli motor, sadece RS versiyonunda yer alırken, bize konuk olan Executive seçeneğinde 1.6 litrelik benzinli ünite kullanılıyor. 125 beygir güç ve 152 nm tork üreten 4 silindirli motor, gücünü CVT tipi otomatik şanzımanla ön aksa iletiyor. 1322 kilogramlık otomobil, bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 11.6 saniyede tamamlıyor. Saatte 196 kilometrelik son sürat de beklentileri karşılıyor. Civic Eco’da ise BRC markasının yeni nesil LPG sistemine yer veriliyor. Honda fabrikasında montajı gerçekleştirilmiş halde satışa sunulan aracın LPG deposu 43 litre hacminde. Bunun yüzde 80’i yani 35 litreni doldurmak mümkün oluyor. Litresi 3.44 liradan satılan LPG’yle (1 Aralık 2017) depoyu doldurmanın maliyeti 120 lira.

BENZİNLE MENZİL 700 KİLOMETRE

Aracın benzin modundaki ortalama tüketimi ise fabrika verilerine göre 6.7 litre. 5.63 liradan satılan 95 oktan benzinle (1 Aralık 2017) 47 litrelik depoyu doldurmanın maliyeti 265 lirayı buluyor ve 700 kilometrelik menzile sunuluyor. Bizim kullanımımızda ortalama benzin tüketimi 8.3 litre olarak gerçekleşti. LPG modunda ortalama tüketim litre olarak yüzde 20-30 daha fazla gerçekleşiyor. Dolayısıyla otogaz kullanımında biraz daha tasarruf yapabilmek mümkün. İki depoyu da kullanarak 1100 kilometreye varan menzile ulaşmak mümkün. Araçta kullanılan ve tatlı sert olarak tanımlayabileceğimiz süspansiyon sistemi konforla yol tutuş dengesini başarılı şekilde sağlıyor. Oldukça stabil bir sürüşe sahip araç, uzun yolculuklarda bile yormayacak konfor özellikleri sunuyor.

LPG İÇİN 101 BİN 750 LİRA

95 bin 850 liradan başlayan (1.6 litre benzinli, Premium) fiyatlarla satışa sunulan Honda Civic’te, otomatik vites için yaklaşık 6 bin liralık fark ödemek gerekiyor. Eco versiyonu yani LPG seçeneği ise 101 bin 750 lira. Bunun otomatik seçeneği için ise ödemeniz gereken fark, yaklaşık 2 bin 500 lira. Sadece otomatik vitesle sunulan Executive Eco versiyonu ise 117 bin 850 liralık etiket taşıyor. (ŞUBAT 2018) Oldukça makul olan bu fiyata zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Executive donanımında ön/yan/perde hava yastığı, ABS, VSA, yokuş kalkış desteği, lastik basınç ikazı, cruise control, alarm, mavi renkli gösterge paneli, Econ fonksiyonu, elektrikli park freni, elektrikli katlanır aynalar, LED farlar, LED gündüz farları, 16 inç alaşım jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön/arka park sensörü, geri görüş kamerası, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, deri döşemi, sunroof, 7 inç dokunmatik ekranlı Honda Connect multimedya sistemi, çift USB girişi ve navigasyon gibi uzun bir liste yer alıyor.