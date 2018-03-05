Honda Civic Sedan mart ayında indirimli

Honda, Mart ayı boyunca geçerli olmak üzere başlattığı kampanya ile Civic Sedan sahibi olmak isteyen herkese 30 bin TL’lik kredi kullanımında 12 ay için yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Honda, geçtiğimiz hafta satışa sunulan dizel motorlu Honda Civic Sedan da dahil olmak üzere Türkiye’de üretilen tüm Civic modellerine özel bir kampanyayı hayata geçiriyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında tüm Honda Civic Sedan modelleri kredili alımlarda yüzde 0 faiz fırsatıyla satın alınabilecek.

96 BİN 700 LİRADAN BAŞLIYOR

Geniş iç hacmi ve benzersiz tasarımı ile Türk tüketicisinin büyük beğenisini kazanan Civic Sedan’a sahip olmak isteyenler için hazırlanan kampanya Mart ayı boyunca devam edecek. Kampanya kapsamında 96 bin 700 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Sedan modellerine kredi kullanarak sahip olmak isteyenler, 30 bin TL için 12 aylık vadede yüzde 0 faiz avantajından yararlanabilecek.