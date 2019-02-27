Honda CR-V 5 yıldızı kaptı

Yeni Honda CR-V’ye EuroNCAP’ten 5 Yıldız Yeni Honda CR-V, Avrupa’nın bağımsız çarpışma test kurumu EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan yeni CR-V, benzersiz gövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı. CR-V’nin “Her Yönden Çarpışma Güvenliği” sağlayan tasarımı, Honda’nın yeni nesil özel ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısını içeriyor. CR-V’de çarpışma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için bağlanmış yapısal bir ağ yer alıyor. Çarpışma durumunda, yolcu hücresine aktarılan kuvvetlerin azaltılmasına yardımcı olan üstün ön, yan ve arka koruma değerleri bulunuyor.

Yeni CR-V’deki pasif güvenlik özellikleri ise Honda Sensing™ aktif güvenlik ve sürücü destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Honda Sensing™, sınıfındaki güvenlik teknolojilerinin en kapsamlıları arasında yer alıyor. Honda CR-V’de, sürücüyü potansiyel olarak tehlikeli senaryolarda uyarmak ve yardımcı olmak için radar ve kamera ile birlikte yüksek teknolojili sensörler bulunuyor. Honda’nın CR-V modelinin yanı sıra daha önce Civic, HR-V ve Jazz modelleri de bağımsız çarpışma test kurumu EuroNCAP tarafından 5 yıldız ile ödüllendirilmişti.