Honda’nın sporcu atağı NSX Türkiye’de yola çıkıyor

Honda, 2017 İstanbul Autoshow’un ilgi odağı oldu. 2017 İstanbul Autoshow’da süper spor segmentindeki üyesi NSX efsanesinin yeni nesli ile kompakt sporcu Type R’ın yeni neslini tanıttı. Bütün ürün gamını stant ziyaretçilerinin beğenisine sunan Honda, performans bölümünde yol versiyonu spor otomobillerinin yanı sıra Formula 1 aracını da sergiledi.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Honda, ürün gamını yenilemeye ve otomobil tüketicisini yeni ve modern modellerle buluşturmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca ürün gamındaki tüm modelleri yenileyen Honda, 2017 İstanbul Autoshow’daki stant alanında Jazz, Civic Hatchback, Civic Sedan, HR-V ve C-RV olmak üzere ürün gamının tamamını otomobilseverlerle buluşturdu. Sadece güncel ürün gamını sergilemekle kalmayan Honda, 2017 İstanbul Autoshow’da Yeni Type R ve Autoshow ile birlikte Türkiye’de satışına başlanan NSX olmak üzere iki yeni modelini lanse etti. Honda ayrıca Formula 1 aracını standın performans bölümünde fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

10 YIL ARADAN SONRA NSX

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, efsane NSX’in ikinci nesli ile süper spor otomobil arenasına yeniden giriyor. İlk kez 1990 yılında yollara çıkan ilk nesil gibi yeni nesil NSX de ortadan motorlu yapıya, ancak bu sefer çok daha fazlasına sahip. NSX, bünyesinde barındırdığı hibrit teknolojisi sayesinde Honda’dan alıştığımız yakıt tüketimi ve verimliliğini yüksek performansla aynı potada eritiyor. Honda, 1990 yılında radikal bir kararla ortadan motorlu, arkadan itişli bir süper spor otomobil olan NSX’i satışa sundu. “New Sports eXperience” kelimelerini temsil eden NSX, 2005 yılına kadar üretimde kalırken, Japon otomobil devi 10 yıl aradan sonra süper spor otomobil efsanesi NSX’in ikinci neslini yollara çıkardı. Süper spor otomobil kategorisinde farklı bir tercih olan NSX, alçak ve geniş bir tasarım geometrisine sahip. Son derece agresif burun tasarımı heyecan uyandırırken, arka stop gurubu ise ilk nesil NSX’e gönderme yapıyor. Arka tekerleklerin önünde yer alan ve C sütununa kadar yükselen geniş hava girişi arka aksın önünde konumlandırılan motora hava sağlarken diğer yandan da kuyruk kısmına, arka spoylere hava ileterek yere basma kuvveti sağlıyor. Sadece yan hava girişleri değil, yeni NSX’in dış tasarımındaki her bir detay motora hava iletmek ve yere basma kuvveti sağlamak üzere tasarlandı.

V6 MOTOR VE TWIN TURBO

Tasarımcılar dış tasarımdaki heyecan uyandırıcı çizgileri iç mekana da taşımış. Sürücü odaklı kokpitteki köşeli direksiyondan mat alüminyum yüzeylere kadar sportifliğe vurgu yapan her bir detay heyecan uyandırıyor. Tıpkı arka stop gurubunda olduğu gibi iç tasarımda da genel mimari olarak ilk nesil NSX’e bir gönderme yapılıyor. Merkezi kumanda sistemi dahil ergonomik tasarımlı kokpit, sürücünün gözünü yoldan ayırmadan tüm fonksiyonlara ulaşmasını sağlarken, dijital hız ve tamamı kırmızı aydınlatmalı devir göstergesi gibi detaylar ise performansa vurgu yapıyor.

Vurgu yapılan performansın kalbini ise V6 silindirli benzinli motor ile 3 adet elektromotoru kapsayan hibrit bir yapı oluşturuyor. Arka aksın önüne uzunlamasına yerleştirilen 75 derece açılı, V6 silindirli DOHC motor, twin-turbo ile besleniyor. Motorun ürettiği güç 9 oranlı çift kavramalı otomatik şanzıman üzerinden tekerleklere aktarılıyor. Benzinli motor ile şanzımanın arasına yerleştirilen elektromotor hızlanma, fren ve vites değişim performansını arttırırken ön aksta görev yapan diğer 2 elektromotor ise hızlanmanın ve frenin yanı sıra Tork Vectoring görevi görerek sağ ve sol dönüşlerde tekerleklere tork desteği sağlıyor. Arka aksta görev yapan elektromotorla benzinli motor ve ön aksta görev yapan 2 adet elektromotordan oluşan sistem böylece dünyanın en gelişmiş dört tekerlekten çekişi olan Super Handling All Weel Drive (SH-AWD) sistemine hayat veriyor.

320 BEYGİRLİK TYPE-R ELDEN GEÇTİ

Yeni Honda Type R, daha önceki Type R modelleri gibi spor otomobil geleneğine bağlı kalarak yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfının en dinamik ve en hızlı otomobillerinden biri olmayı sürdürüyor. Yeni Type R, yeni Honda Civic Hatchback modelinin teknik yapısından yararlanıyor. Kullanılan yüksek dayanımlı hafif alaşım malzemeler sayesinde yeni Type R’ın burulma direnci önceki nesil ile kıyaslandığında %38 oranında arttırıldı. Motor gücünün tekerleklerde neden olduğu baskının direksiyona yansımanı azaltmak ve daha dinamik bir sürüş karakteri elde etmek üzere standart Civic Hatchback modelinin MacPherson tipi ön süspansiyonu geliştirilirken, yeni bağımsız arka süspansiyonun çapraz bağlantıları da güçlendirildi.

Birçok ödül alan önceki nesilde kullanılan 2,0 litrelik VTEC-TURBO benzinli motor yeni Type R’da da kullanılıyor. Elden geçirilen motor 320 BG güç ve 400 Nm tork üretiyor. Motor işletim sistemi gaz emirlerine daha çabuk cevap verecek ve daha dinamik bir sürüş sunacak şekilde yeniden programlandı. Motorun üretmiş olduğu güç altı vitesli manuel şanzıman üzerinden tekerleklere aktarılıyor.

EN GÜÇLÜ HONDA CIVIC SEDAN

Honda Civic Sedan, marka tarihinin en geniş kapsamlı tek model geliştirme programından yararlanıyor ve Honda’nın C segmentindeki ileriye dönük önemli bir adımını temsil ediyor.

Honda Civic Sedan silueti ile sportif karakterini gözler önüne seriyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha geniş, daha uzun ve daha alçak olan yeni Civic Sedan, kısa ön ve arka aks uzantılarıyla sportif bir duruş sergilerken gergin hatlar yüksek aerodinamik verimliliği destekliyor. Sert hatlara sahip agresif yüz ifadesi, şişkin ve belirgin çamurluk kuşakları ve köşeli tasarıma sahip hava girişleri yeni Civic Sedan’ın sportif karakterine vurgu yapıyor. Yeni Honda Civic Sedan geliştirilirken atak ve dinamik bir karakter hedeflendi. Modern ve yenilikçi mühendislik çözümlerini bünyesinde barındıran yeni Civic Sedan hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni daha geniş ve daha uzun platform, sınıf lideri iç mekan genişliğini beraberinde getiriyor. Tamamen yeni iç mekan, son derece düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle dikkat çekiyor. Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlarken, aynı zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. Yeni Civic Sedan ayrıca çok yönlü, pratik ve kullanışlı bir iç mekan ve bagaj alanıyla kompakt sınıfa yeni standart getiriyor. Bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect’in ikinci nesli Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor. Honda Civic Sedan iki farklı benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Başarısını kanıtlamış olan ve fabrika çıkışı LPG uyumlu olarak üretilen 125 BG güce ve 152 Nm torka sahip 1,6 litrelik benzinli motor dışında ‘Bugüne kadar üretilen en güçlü Civic Sedan’ unvanına sahip olan 1,5 litrelik VTEC Turbo benzinli motor da kullanıcılara sunuluyor. ‘RS’ takısı ile satışa sunulan bu motor 182 BG güç ve 220 Nm tork üretiyor. 1,6 litrelik motor manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman alternatifiyle de satın alınabilirken RS versiyonu sadece CVT otomatik şanzımanla satışa sunuluyor.