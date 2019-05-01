Sıfır araç alırken uygulanan hurda teşviğinin ÖTV baremleri yeniden belirlendi. Daha önce 46 bin liralık matraha sahip araçlara uygulanan 10 bin liralık indirim 70 bin TL’ye çıkarıldı. İkinci basamak 70-120 bin lira, son basamak ise 120 bin lira ve üstü oldu.

Hurda araç teşviki için düzenlenen ÖTV oranları yeniden gözden geçirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aracını hurdaya çıkartıp yeni araç alanlara 10 bin lira ÖTV indirimi uygulanıyordu. Şimdi ise oran değişmedi fakat baremler değişti. Matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanan 10 bin liralık ÖTV indirimi, 70 bin liraya yükseldi. Matrahı 46-80 bin lira arasında olan araçlar ise 8 bin liralık indirimden faydalanıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu barem 70-120 bin lira arasına çıktı. Matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda uygulanan 3 bin liralık ÖTV indirimi ise artık matrahı 120 bin lirayı aşan araçlarda uygulanacak.

İKİNCİ ELİN HIZI ARTIYOR

Otomobilde artan fiyatlar ve kuru şoku fiyatları zaten üst seviyelere çıkartmıştı. Artan fiyatlarla birlikte alt limit olan 46 bin lirada zaten pek model kalmamaya başladı. Bu rakamlar karşısında tüketicinin sıfır otomobil hayali zaten kalmadı. Pazar her ay daha fazla daralırken, ikinci el araç sektörü de hızlı bir büyüme eşiğinde. Bu yüzden fiyat baremi gözden geçirilip değiştirildi.

70 BİN LİRAYA 10 BİN TL İNDİRİM

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede 70 bin TL’ye kadar sıfır km fiyatı olan otomobil satın alırken eski aracınızı hurdaya çıkarıp 10 bin TL daha ekstra indirim sağlayabiliyorsunuz.

70-120 BİN LİRA ARASINA 8 BİN LİRA İNDİRİM

Matrahı 46 bin TL’ye kadar olan araçlarda 10 bin TL’lik ÖTV indiriminde fiyatlar 70 bin TL’ye çıkartıldı. 46-80 bin TL arası matraha uygulanan 8 bin TL’lik hurda teşviği indiriminin sınırı ise 70-120 Bin TL’ye yükseltildi.

120 BİN LİRAYA 3 BİN LİRA HURDA DESTEĞİ

3 bin TL’lik indirimin sınırı ise 120 bin TL ve üzeri matrahlı araçları kapsayacak şekilde güncellendi.

HURDA TEŞVİĞİ NEDİR?

16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi uygulanmasına hurda teşviği deniyor. Hurda teşviği sadece sıfır km otomobil satın alımlarında geçerli oluyor. Yeni sınırların belirlenmesiyle birlikte artık hurda teşviğinden faydalanılacak otomobil alternatifleri de artmış durumda.

HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenleme kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar girecek. Motosikletler, hava taşıtları, deniz taşıtları ve iş makinaları gibi taşıtlar kapsamda olmayacak.

HURDA ARACIN YAŞI KAÇ OLMALI?

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında düzenlemeden yararlanılacak. İhraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak aracın araç bütünlüğünün korunuyor olması, motor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının bulunması gerekiyor.