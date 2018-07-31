Hyundai Assan’a yeni başkan: Ickkyun Oh

Hyundai Assan, yeni CEO ve başkanını açıkladı. Dönemsel olarak her iki yılda bir değişim yapan markanın yeni başkanı, otomotivde 29 yıl tecrübesi olan Ickkyun Oh oldu.

Türkiye’nin önemli otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai Assan, yeni CEO ve başkanını açıkladı. Dönemsel olarak her iki yılda bir değişim yapan markanın yeni başkanı, otomotivde 29 yıl tecrübesi olan Ickkyun Oh oldu. Türkiye’deki görevine 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan Oh, 1989 yılından bu yana Hyundai Motor Company’nin çeşitli departmanlarında görev alıyor. Sogang Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Oklahoma’da yüksek lisans eğitimini tamamlayan Oh, Hyundai’deki görevine başladıktan sonra, özellikle Avrupa pazarına yoğunlaştı. Ickkyun Oh, Polonya ve Macaristan’da ikişer yıl başkanlık yaptıktan sonra Kore’ye döndü.

Avrupa’daki zorlu fakat başarılı bir görev süresinden sonra, Kore’de de HMC Avrupa Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Takım Lideri oldu. Kariyeri boyunca vizyonunu ve bakış açısını sürekli olarak genişleten Oh, 2010 yılında Hyundai İngiltere’ye başkan olarak atandı ve bu ülkede önemli bir satış başarısına imzasını attı. Beş yıllık İngiltere çalışma hayatından sonra rotasını 2015 yılında Rusya’ya çeviren Oh, sürekli olarak Hyundai’nin bölgedeki satış grafiğinin artmasına öncülük etti.

Son dönemde yedi yıldan fazla bir süre Avrupa’da görev alan Oh’un yeni adresi ise değişken ve zorlu bir pazara sahip olan Türkiye oldu. Sektördeki 29 yıllık tecrübesiyle, Hyundai’nin Türkiye’deki marka imajını, satış başarısını ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen Oh, aynı zamanda ihracat pazarlarındaki etkinliğiyle ülke ekonomisine yeni ürün lansmanları ve yeni üretim görevleriyle katkıda bulunacak. Ickkyun Oh ayrıca, yapacağı çeşitli projelerle, alternatif yakıtlı çevreci otomobillerin Türkiye’de yaygınlaşmasını da hedefliyor.