Hyundai Assan’dan üretim ve ihracat rekoru

Hyundai Assan, 2016’da İzmit Fabrikası’nda ürettiği araçlarla yeni bir rekor kırarak Türkiye ekonomisine büyük bir katkıda bulundu.

Türkiye’de 1997 yılından bu yana üretim gerçekleştiren Hyundai Assan İzmit Fabrikası, 2016 yılı itibariyle i10 ve i20 modellerinin üretimine devam etti. Toplamda 230 bin 50 adetlik üretime ulaşan fabrika böylece 19 yıllık tarihindeki en yüksek üretim rakamını elde etmiş oldu. Üretilen araçlar içinde bantlardan inen i10 modelinin sayısı 97 bin 926 adet olurken i20 üretimi ise 132 bin 24 adet olarak gerçekleşti.

43 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye haricinde 43 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve kısa süre önce Hong Kong, Yeni Zelanda, İran ve Avustralya gibi ülkelere de ürettiği araçları göndermeye başlayan Hyundai Assan’ın 2016 yılındaki toplam ihracatıysa 207 bin 300 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamın 96 bin 100 adedi i10 modeline, 111 bin 200 adedi ise i20 modeline ait. Bu sayede ürettiği araçların yüzde 90’lık kısmını ihraç eden Hyundai Assan, geçen yıl olduğu gibi 2016’da da Türkiye’den en yüksek oranda ihracat gerçekleştiren otomotiv fabrikası oldu. Ayrıca yıllık bazda 2 milyar Amerikan Doları’ndan daha fazla ihracat girdisi elde eden fabrika, Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulundu ve dış borç açığının düşürülmesinde önemli bir rol oynamış oldu.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, konuyla ilgili şunları söyledi: “Hyundai olarak 2016’da üretim ve ihracatta ulaştığımız rekor seviyeyle gurur duyuyoruz. Bu rakamları önümüzdeki yıl daha da artırmak için çalışmalarımız sürüyor. 2017’de yeni pazarlar üzerinde durmaya devam edeceğiz ve genişlemeyi sadece Avrupa ile sınırlı tutmayacağız”.