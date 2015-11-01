Hyundai Avrupa’nın en iyisi olmak için kolları sıvadı

Hyundai, 2021 yılına kadar Avrupa’nın en büyük elektrikli ve hibrit otomobil üreticisi olma hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerliyor. IONIQ Hybrid modeliyle Türkiye’de de dikkatleri üzerine çeken marka, KONA Electric ile Avrupa’daki iddiasını sağlamlaştırıyor.

Avrupa’da 1977 yılından bu yana 7.5 milyondan fazla araç satan Hyundai, güncel modellerinin yanı sıra alternatif yakıtlı otomobiller üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde de satışa başlanan IONIQ Hybrid modeliyle, marka imajını olumlu bir şekilde yukarı çeken Hyundai, Avrupa’da da 15 bin adetten fazla IONIQ satışı gerçekleştirdi. Hybrid, Plug-in Hybrid (Kabloyla şarj edilebilir) ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla dünyada ilk kez üç farklı motor tipini aynı gövdede sunan Hyundai, aynı zamanda fuel cell hidrojen yakıt hücreli modeller üzerinde de söz sahibi olmaya devam ediyor.

HYUNDAI IONIQ HIBRIT 100 ADET SATTI

Avrupa’da elektrikli otomobillere karşı olan talep, yılın ilk yarısında güçlü bir şekilde büyümeye devam etti. Bunun en büyük nedeni, geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan Hyundai IONIQ’in sağladığı 10.000 adetlik satış oldu. Genel olarak segment, Ocak-Haziran döneminde 27.000 adet (yüzde 56) artarak toplam 73.162 adet oldu. Henüz çok yeni bir otomobil olmasına rağmen, Türkiye’de Temmuz ayından bu yana 100 adete yakın satılan IONIQ Hybrid’in ülkemizdeki yıllık satış hedefi ise 500 adet olarak yerini koruyor. Hyundai, 2013 yılındaki lansmanından bu yana yaklaşık 862 adet de ix35 (Tucson) Fuel Cell sattı.

ELEKTRİKLİ KONA GELİYOR

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Hyundai, ürün stratejisinin merkezine elektrikli araçları yerleştirmeyi hedefliyor. Köklü rakiplerini daha teknolojik ve daha konforlu elektrikli modellerle geçmeyi planlayan markamız, özellikle yüksek menzile sahip modellerin üretimine ağırlık verecek. Hyundai, çevre dostu araçların geleceği olarak yakıt hücresi teknolojisini savunuyor ancak elektrikli modellerin özellikle Avrupa pazarındaki artışıyla diğer modellere de ağırlık vermiş durumda. IONIQ ailesi ile tüm dikkatleri üzerimize çektik ve önümüzdeki yıl KONA Electric modelimizin dünya lansmanı yapılacak. Tüm bu yenilikler ve diğer modellerin de benzer şekilde hibrit ve elektrikli versiyonlarla çeşitlendirilmesi, hem imaj hem de bölgedeki pazar payı için son derece önemli” dedi.

500 KM MENZİLLİ ELEKTRİKLİ

Hyundai, 2021 yılında şarj başına 500 km’lik menzile sahip, Genesis markası altında üst düzey elektrikli bir modeli tanıtmayı da planlıyor. Ayrıca B-SUV segmentine farklı bir bakış açısı getirecek KONA’nın elektrikli versiyonuyla da 390 km’lik bir menzil sunmaya hazırlanıyor. Sadece elektrikli modellerde kullanılacak özel bir platforma geliştiren Hyundai, böylelikle 2020 yılına kadar toplam 15 çevre dostu modelin lansmanını yapmış olacak.