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Hyundai Elantra’ya yeni donanım

Hyundai Elantra’ya yeni donanım

Hyundai, “C sedan segmentindeki şık modeli Elantra için yepyeni bir donanım seviyesini satışa sundu. Hyundai Elantra, Style donanım seviyesinin üstüne eklenen Plus özelliklerle biraz daha fazla konfor isteyenlere hitap ediyor. Geçtiğimiz yıl yenilenerek C sınıfına farklı bir bakış açısı getiren Hyundai Elantra, şimdi de yepyeni bir donanım seviyesiye daha kavuştu. Konforlu bir yapıya sahip olan […]

22 dakika önce -
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Hyundai, “C sedan segmentindeki şık modeli Elantra için yepyeni bir donanım seviyesini satışa sundu. Hyundai Elantra, Style donanım seviyesinin üstüne eklenen Plus özelliklerle biraz daha fazla konfor isteyenlere hitap ediyor.

Geçtiğimiz yıl yenilenerek C sınıfına farklı bir bakış açısı getiren Hyundai Elantra, şimdi de yepyeni bir donanım seviyesiye daha kavuştu. Konforlu bir yapıya sahip olan otomobil, Style Plus donanım seviyesini şimdilik sadece 1.6 CRDi dizel motor, 6 ileri düz ve 7DCT otomatik şanzıman seçeneği ile satışa sunuyor. Hyundai Elantra Style Plus’a eklenen bazı özellikler ise; hız sabitleme, deri direksiyon simidi, ön sis farları, arka park sensörü ve 16 inç alüminyum alaşım jantlar olarak öne çıkıyor. Yeni versiyon, mevcut Style ve Elite donanımları arasında ideal bir orta donanım paketi olarak konumlandırılırken 96.500 TL’den başlayan liste fiyatına sahip. Tüm zamanların en çok satılan Hyundai modellerinden biri olan Elantra, dünya genelinde de en çok bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili. Yeni nesil 1.6 litrelik dizel motor, 136 beygirlik gücün yanı sıra 7DCT şanzımanlı modelde 300 Nm maksimum tork değeri de sunuyor. DCT şanzımana sahip dizel motorun 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi ise 4.1 litre.

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