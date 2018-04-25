Hyundai i20’nin yeni versiyonunu gün yüzüne çıkardı. Yeni i20 ile birlikte iki farklı benzinli motora yer veriliyor. Markanın diğer modellerinden de tanıdığımız 1.0 litrelik turbo GDİ motor çift kavrama otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Listede ise şu an dizel ile ilgili bir bilgi yok.

Hyundai’yi B hatchback sınıfında temsil eden i20 yeni yüzüne kavuştu. Ufak bir makyaj operasyonundan geçen Hyundai i20, artık daha modern bir tasarıma sahip oldu. 5 kapılı ve coupe versiyon içinde çalışan marka, 7 ileri DCT şanzımanını artık i20’de de kullanacak. Şimdilik sadece 3 tip benzinli motor seçeneği ile satışa çıkacak olan modelin mevcut pazar taleplerini de karşılaması bekleniyor.

DİZEL MOTOR YOK

Yenilenen Hyundai i20’de 1.2 litrelik atmosferik benzinli motorun satışına devam edilecek. Bu motorun 74 ve 83 beygir gücünde iki farklı versiyonu olacak ve 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilecek. Aynı zamanda daha öncede i20 Active versiyonunda sunulan 1.0 litrelik T-GDi motor bu versiyonda da yerini bulacak. 99 ve 118 beygirlik güç seçeneklerine sahip olacak bu versiyonun çift kavramalı 7DCT şanzımanı da beraberinde getirecek.

PLAKA ARTIK BAGAJ ÜSTÜNDE

Yeni tasarım anlayışıyla birlikte daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Ön yüzde yer alan geniş ve bol hava girişine sahip ızgara, ön tamponlar ve sis farları ilk bakışta dikkat çeken özelliklerin başında geliyor. Arka kısımda ise ilk dikkat çeken detay, stop lambaları. Bagaj kapağı da plakayı taşımak için yeniden işlenmiş. Yeni versiyonda kişiselleştirme imkanı da sunulan Hyundai i20’de 8 farklı renk kombinasyonuna yer veriliyor.

ZENGİN DONANIM ANLAYIŞI

En yüksek Avrupa standartlarına uyum sağlamak için, Yeni Hyundai i20 şimdi de en yeni Hyundai SmartSense aktif güvenlik ve sürücüler destek sistemlerini içeriyor. Bunlar, Kalkış İkaz Sistemi (LDWS), Şerit Takip Asist Sistemi (LKAS), Otonom Acil Durum Frenleme (AEB) şehir içi ve şehirlerarası, Sürücü Dikkat Uyarısı (DAA) ve Yüksek Işın Yardımı (HBA) olarak öne çıkıyor.

YENİ HYUNDAI i20 FOTO GALERİ