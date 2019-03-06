Hyundai Ioniq hibrit testi

Hibrite tam bir aile

Hyundai Ioniq, geniş iç hacmi ve kullanışla yapısıyla tam bir aile otomobili. Rakiplerinden otomatik şanzımanıyla ayrılan araç, performans olarak da başarılı

Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli otomobillerin gelişim hızının beklentilerin altında kalması, hibrit (melez) otomobillere olan ilginin artmasını sağladı. Menzil sorunu yaşatmayan, şarj bekleme süresi olmayan hibritler, yüzde 100 elektrikli otomobiller kadar olmasa da, düşük tüketimleri ve çevreci yapısıyla son dönemin parlayan yıldızları arasına girdi. Bu ayki konuğumuz olan Hyundai Ioniq Hybrid, Koreli üreticinin bu alandaki ilk modeli olmasının da ötesinde bir özelliğe sahip.

17 inçlik jantlar Ioniq’e özel

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin her yıl gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de yılın otomobili’ yarışında bu yıl birinciliği elde eden Ioniq, ne kadar başarılı bir araç olduğunu kanıtlamış oldu.Kompakt bir sedanda olması gereken tüm özelliklere sunan araç, tam bir aile otomobili. Şık tasarımıyla öne çıkan Ioniq, çekik farları, şık ızgarası ve bumerang şeklindeki LED gündüz farlarıyla dikkat çekici bir görünüm vadediyor. Radikal tasarımlı arka bölüm ise hiçbir Hyundai modeline benzemiyor. Profile taşan iri farlar, arka camı ikiye bölen spoyler ve piyano siyahı tampon kaplaması oldukça şık. Araca özel 17 inçlik alaşım jantlar da şık tasarımı tamamlıyor.

Kablosuz şarj sistemi unutulmamış

443 litrelik bagaj hacmi de yeterli seviyede.

Aracın iç mekanı ise oldukça ferah hissettiriyor. İç mekanda sunulan yaşam alanı hem ön hem arkada oldukça ferah. Araca giriş ve çıkışlarda sürücü koltuğunun otomatik olarak ileri ve geri kayması lüks segmentin özelliklerinden. 8 inçlik dokunmatik ekran, piyano tipi kumanda birimleri, altı düzleştirilmiş 3 kollu deri direksiyon simidi ve sürüş moduna (Eco ve Sport) göre renk değiştiren gösterge tablosu şık bir ambians ortaya koyuyor. Kaliteli malzemelerle donatılan iç mekanda ergonomi ve işçilik de oldukça iyi seviyede. Rahat koltuklar kadar konfora hizmet eden süspansiyon sistemi de araçla uzun yolculuklara teşvik ediyor. Gösterge tablosunun içinde hibrit sistemin işleyici ve bataryanın şarj seviyesi rahatlıkla takip edilebiliyor. Kablosuz şarj, Android Auto ve Apple CarPlay’in sunulması da artık olmazsa olmazlardan.

Tüketimiyle dizelleri kıskandırıyor

Araçta görev yapan 1.6 litrelik benzinli ünite, 105 beygir güç ve 147 nm tork üretiyor. Aracın hibrit rakiplerinden önemli farkı, şanzımanda. Neredeyse tüm rakiplerinde CVT (kademesiz otomatik) şanzıman sunulurken Koreli üretici, Ioniq’te 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT’yi tercih ediyor. Bu tercih, zaten sessiz olan aracın hızlanmalarda da sessiz kalabilmesini sağlıyor. Benzinli üniteyi, 43.5 beygirlik bir elektrik motoru destekliyor. 1445 kilogramlık otomobil, kompakt sınıf bir hibrit için düşük sayılabilecek bir ağırlık. Saatte 120 kilometre sürate kadar elektrikli sürüşe imkan veren sistem, aracı 0’dan 100 km/s hıza 11.1 saniyede ulaştırıyor. Saatte 185 kilometrelik son sürate sahip aracın ortalama tüketimiyse sadece 3.9 litre. 45 litrelik depoyla 1100 kilometreden fazla yol almak mümkün. Bizim elde ettiğimiz 4.5 litrelik ortalama da aracın potansiyelini ortaya koyuyor.

Donanım listesi çok uzun

Hyundai Ioniq, Elite Plus isimli zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Elite Plus’ta, ESC, yokuş kalkış desteği, ön/yan/perde/sürücü diz hava yastıkları, lastik basınç sensörü, akıllı anahtar ve çalıştırma, 7 inçlik LCD gösterge ekranı, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 320 wat gücünde Infinity ses sistemi, kablosuz şarj, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü koltuğu, park sensörü, geri görüş kamerası, LED gündüz farları, LED stoplar, katlanır aynalar, çift bölgeli açılır tavan ve 17 inçlik alaşım jantlar gibi birçok donanım yer alıyor.