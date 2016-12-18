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Hyundai kalite raporunda birinci oldu

Hyundai kalite raporunda birinci oldu
18 Aralık 2016 Pazar
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Auto Bild Dergisi’nin her yıl açıkladığı Kalite Raporu’nda Hyundai yine birincilik ödülünü aldı. Yedi yılda üçüncü kez birincilik ödülüyle taçlandırılan Hyundai, kalitesi ve sağlamlığıyla bir kez daha ön plana çıkmış oldu.

Dünyanın en önemli otomobil yayınlarından biri olan Alman Auto Bild Dergisi, Hyundai’yi 2010 ve 2011 Kalite Raporları’ndan sonra üçüncü kez birinci seçti. Otomotiv endüstrisinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu değerlendirme ve ödüller, müşterilerin geri bildirimleri, anketler, kapsamlı yol testleriyle harmanlanarak şekillendiriliyor. Genel sonuçlara göre Hyundai, beş kategoride toplam 2.14 puan aldı. Otoriteler ve derginin test editörleri tarafından başarılı bir performans olarak nitelendirilen bu skor, markanın güçlü rakiplerine karşı birincilik elde etmesine yardımcı oldu. Hyundai modellerinin dayanım testlerinden oldukça etkilenen test editörleri, Hyundai i30’u 100 bin kilometreden fazla test ederek kesin bir karara vardılar. Aynı şekilde i10 ve Tucson modellerinin de altını çizen editörler, herhangi bir hata veya arıza belirtisi olmaksızın araçların 30 bin kilometre yaptığını dile getirdi. Hyundai Motor Avrupa Başkan Yardımcısı Thomas Schmid, bu önemli zaferle ilgili olarak, “Kalite, Hyundai’nin marka stratejisi ve sektör lideri 5 Yıl Sınırsız Kilometre Garantisi’nde oldukça önemli bir unsur. Auto Bild’in Kalite Raporu’nda ilk sırada yer almak, Hyundai’nin deneyim ve teknolojik gelişiminin güçlü bir destekçisi demektir. Hızla artan imajımız doğrultusunda, 2020 yılına kadar Avrupa’da bir numaralı Asya markası olmayı hedefliyoruz “dedi. Auto Bild, 2001 yılından beri hazırladığı bu raporlarla otomotiv markalarının uzun vadeli kalitesini ve güvenilirliğini değerlendiriyor. Ayrıca diğer bir ana unsur ise müşterilerin kendi araçlarıyla olan memnuniyeti. Dergi, Alman Teknik Denetim Otoritesi (TÜV) tarafından verilen raporun sonuçlarını da değerlendirerek ortak bir karar veriyor. Toplam puan, Auto Bild’in kendi veritabanından 100 bin kilometrelik dayanıklılık testlerinin bulgularını ve atölye testlerinin sonuçlarını da içeriyor.

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