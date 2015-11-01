Hyundai Kona güvenlikte 5 yıldızı kaptı

Hyundai Kona, Euro NCAP tarafından yapılan çarpışma testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı almayı başararak B-SUV segmentinin en güvenli araçları arasında yer aldı.

Hyundai Kona, Türkiye’de satışa sunulmasına az bir süre kala ne kadar iddialı bir otomobil olduğunu tekrar kanıtladı. Güçlü ve ekonomik motor seçenekleri, çekici tasarımı ve aktif yaşam tarzını yansıtan özellikleriyle fazlasıyla dikkat çekmeyi başaran Kona, Euro NCAP’in yaptığı çarpışma testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı alarak güvenlikte de kendini ispatladı. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik desteği olmak üzere dört ayrı bölümde gerçekleştirilen çarpışma testlerine göre segmentinin en iyi sonuçlarından birine imza atan Kona’nın bu sonuca ulaşmasında Hyundai SmartSense olarak adlandırılan en yeni aktif güvenlik ve sürüş destek özelliklerinin büyük rolü oldu. Son dönemde standart güvenlik ekipmanlarında yeni teknolojilerin sunulmasına büyük önem veren ve puanlama sistemini buna göre revize eden Euro NCAP, özellikle Kona’da sunulan Şeritte Kalma Yardımcısı ve Ön Çarpışma Önleme Sistemi gibi standart güvenlik donanımları sayesinde aracın notunu 5 yıldız olarak belirledi. Kona’da bu donanımlara ek olarak Uzun Far Asistanı, Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı gibi birçok güvenlik ekipmanı standart olarak sunuluyor. Konuyla ilgili Hyundai Motor Avrupa Üst Yöneticisi Thomas A. Schmid şunları söyledi: “Kona’nın Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldız, müşterilerimizin güvenliğine ne kadar önem verdiğimizin bir kanıtı. Hyundai olarak tüm modellerimizde yüksek teknolojiyi ve üstün güvenliği herkesin ulaşabileceği fiyatlarla sunuyoruz”.