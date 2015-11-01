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Hyundai’den Ağustos ayında sıfır faizle otomobil

Hyundai’den Ağustos ayında sıfır faizle otomobil
10 dakika önce
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Hyundai, Ağustos ayında sıfır kilometre bir otomobil almak isteyen müşterilerine sıfır faiz kampanyası ve taka desteği sunuyor. Aynı zamanda peşin alımlarda nakit desteği de bulunuyor.

Hyundai, Ağustos ayına özel olarak hazırladığı kampanya da yine sıfır faiz uygulamasını ön plana çıkarıyor. Her zaman müşteri memnuniyetini birinci sırada tutan Hyundai, şehir içi kullanımlarda pratikliğiyle öne çıkan modeli i10 için 12.000 TL krediye 12 ay 0 faiz imkanı sunuyor. Daha fazla konfor için i20 modelini talep eden müşteriler ise 15.000 TL krediye 15 ay 0 faiz imkanıyla satın alabilecekler. Hyundai’nin C segmentindeki yeni oyuncusu i30 ise 30.000 TL kredi, 15 ay 0 faiz imkanıyla satın alınabiliyor. SUV-C segmentinin iddialı modeli Tucson ise, 50.000 TL için 24 ay vadede yüzde 0.99 faizle veya 4.500 TL’ye varan nakit desteğiyle tercih edilebiliyor. Daha büyük bagaj ve konfor isteyen müşteriler ise Elantra modelini de 4.000 TL’ye varan indirim veya 40.000 TL, 36 ay yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneğiyle satın alabiliyorlar.

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