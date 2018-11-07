Hyundai’den avantajlı fiyat listesi

Hyundai Kasım 2018’e dolu dolu kampanyalarla girdi. i30 modelinde 26 bin liraya yakın indirim sunan Hyundai, tüm modellerinde sıfır faiz kampanyası uyguluyor.
Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modelleriyle 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak ekonomiye katkıda bulunan Hyundai Assan, Kasım ayında geçerli olmak üzere yeni bir satış kampanyası düzenledi. Geçtiğimiz günlerde alınan ÖTV indirim kararının ardından müşterilerine daha avantajlı fiyatlar sunan Hyundai Assan, özellikle i30 modelindeki 26.000 TL’ye varan indirimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Markanın İzmit’teki fabrikasında üretilen i10 ve i20 modelleri, tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 30.000 TL 12 ay kredi kullanımı için 0 faiz olanağı sunuyor. Hyundai i10, 70.837 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken hurda indirimi de eklendiği zaman bu rakam 62.837 TL’ye kadar düşmüş oluyor. Bu indirimler Yeni i20 modelinde de uygulanıyor. 80.702 TL’den başlayan fiyatlara sahip Yeni i20, hurda indirimiyle 72.702 TL’lik bir giriş fiyatı sunuyor. Nakit olarak satın almak isteyenlere de 8.800 TL’ye varan indirim de bulunuyor.
Hyundai’nin çevre dostu otomobillerinden biri olan IONIQ Hybrid ise 171.528 TL’den başlarken bu rakam hurda indirimi dahil edildiğinde 168.528 TL’ye kadar düşüyor. IONIQ modelinde ayrıca 40.000 TL 12 ay kredi için 0 faiz imkanı bulunuyor. Aynı kredi koşulları KONA’da da geçerli.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de satışa sunulan Yeni Tucson ise özellikle dizel otomatik versiyonuyla otomobil severlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Hyundai Assan, Tucson modelinde de 50.000 TL 12 ay 0 faiz kredi imkanı veya 15.100 TL’ye varan nakit indirim desteği sunuyor.
|i10
|Önerilen fiyat
|Hurda indirimli önerilen fiyat
|1.0 D-CVVT JUMP
|70.837
|62.837
|1.0 D-CVVT JUMP OTM.
|74.378
|66.378
|1.0 D-CVVT STYLE OTM.
|78.326
|70.326
|1.2 D-CVVT STYLE A/T
|79.984
|71.984
|1.2 D-CVVT ELITE OTM.
|82.091
|74.091
|İ20
|Önerilen fiyat
|Hurda indirimli önerilen fiyat
|1.2 MPI JUMP FL
|80.702
|72.702
|1.2 MPI STYLE FL
|84.132
|76.132
|1.2 MPI ELITE PAN FL
|96.422
|88.422
|1.4 MPI STYLE OTM FL
|87.864
|79.864
|1.4 MPI STYLE PAN OTM FL
|91.674
|83.674
|1.4 MPI ELITE PAN OTM FL
|98.995
|90.995
|1.0 T-GDI STYLE PAN DCT FL M/MEDIA PAK
|107.914
|99.914
|1.4 CRDi JUMP FL
|93.444
|85.444
|1.4 CRDI STYLE PAN FL
|102.815
|94.815
|1.4 CRDI ELITE PAN FL
|112.718
|104.718
|ACTIVE 1.0 T-GDI ELITE DCT FL
|112.054
|104.054
|ACTIVE 1.4 MPI ELITE A/T FL
|100.664
|92.664
|IONIQ Hybrid
|Önerilen fiyat
|Hurda indirimli önerilen fiyat
|1.6 GDI HEV 6- DCT Elite Plus
|171.528
|168.528
|Yeni Tucson
|Önerilen fiyat
|Hurda indirimli önerilen fiyat
|Tucson 1.6 GDI STYLE M/T FL
|141.190
|138.190
|Tucson 1.6 T-GDI ELITE 4×2 DCT FL
|176.258
|173.258
|Tucson 1.6 T-GDI ELITE 4×4 DCT FL
|184.718
|181.718
|Tucson 1.6 CRDI STYLE M/T FL
|164.872
|161.872
|Tucson 1.6 CRDI STYLE 4×2 DCT FL
|166.877
|163.877
|Tucson 1.6 CRDI ELITE 4×2 DCT FL
|174.298
|171.298