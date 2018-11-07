Hyundai’den avantajlı fiyat listesi

Hyundai Kasım 2018’e dolu dolu kampanyalarla girdi. i30 modelinde 26 bin liraya yakın indirim sunan Hyundai, tüm modellerinde sıfır faiz kampanyası uyguluyor.

Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modelleriyle 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak ekonomiye katkıda bulunan Hyundai Assan, Kasım ayında geçerli olmak üzere yeni bir satış kampanyası düzenledi. Geçtiğimiz günlerde alınan ÖTV indirim kararının ardından müşterilerine daha avantajlı fiyatlar sunan Hyundai Assan, özellikle i30 modelindeki 26.000 TL’ye varan indirimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Markanın İzmit’teki fabrikasında üretilen i10 ve i20 modelleri, tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 30.000 TL 12 ay kredi kullanımı için 0 faiz olanağı sunuyor. Hyundai i10, 70.837 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken hurda indirimi de eklendiği zaman bu rakam 62.837 TL’ye kadar düşmüş oluyor. Bu indirimler Yeni i20 modelinde de uygulanıyor. 80.702 TL’den başlayan fiyatlara sahip Yeni i20, hurda indirimiyle 72.702 TL’lik bir giriş fiyatı sunuyor. Nakit olarak satın almak isteyenlere de 8.800 TL’ye varan indirim de bulunuyor.

Hyundai’nin çevre dostu otomobillerinden biri olan IONIQ Hybrid ise 171.528 TL’den başlarken bu rakam hurda indirimi dahil edildiğinde 168.528 TL’ye kadar düşüyor. IONIQ modelinde ayrıca 40.000 TL 12 ay kredi için 0 faiz imkanı bulunuyor. Aynı kredi koşulları KONA’da da geçerli.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de satışa sunulan Yeni Tucson ise özellikle dizel otomatik versiyonuyla otomobil severlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Hyundai Assan, Tucson modelinde de 50.000 TL 12 ay 0 faiz kredi imkanı veya 15.100 TL’ye varan nakit indirim desteği sunuyor.

i10 Önerilen fiyat Hurda indirimli önerilen fiyat 1.0 D-CVVT JUMP 70.837 62.837 1.0 D-CVVT JUMP OTM. 74.378 66.378 1.0 D-CVVT STYLE OTM. 78.326 70.326 1.2 D-CVVT STYLE A/T 79.984 71.984 1.2 D-CVVT ELITE OTM. 82.091 74.091

İ20 Önerilen fiyat Hurda indirimli önerilen fiyat 1.2 MPI JUMP FL 80.702 72.702 1.2 MPI STYLE FL 84.132 76.132 1.2 MPI ELITE PAN FL 96.422 88.422 1.4 MPI STYLE OTM FL 87.864 79.864 1.4 MPI STYLE PAN OTM FL 91.674 83.674 1.4 MPI ELITE PAN OTM FL 98.995 90.995 1.0 T-GDI STYLE PAN DCT FL M/MEDIA PAK 107.914 99.914 1.4 CRDi JUMP FL 93.444 85.444 1.4 CRDI STYLE PAN FL 102.815 94.815 1.4 CRDI ELITE PAN FL 112.718 104.718 ACTIVE 1.0 T-GDI ELITE DCT FL 112.054 104.054 ACTIVE 1.4 MPI ELITE A/T FL 100.664 92.664

IONIQ Hybrid Önerilen fiyat Hurda indirimli önerilen fiyat 1.6 GDI HEV 6- DCT Elite Plus 171.528 168.528