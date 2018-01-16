Hyundai, spor otomobiller serisine Yeni Veloster ile devam ediyor. Yeni Veloster, 1.6 litrelik turbo motoruyla 201 beygir güç üretiyor. Veloster N ise tam 275 beygir gücünde.

Hyundai, Yeni Veloster, Yeni Veloster Turbo ve Veloster N modellerini Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Güney Kore ve California’daki tasarım merkezlerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan yeni tasarım, araca üstün bir kimlik katıyor. Yeni Veloster, yenilenen dış tasarımının haricinde tamamen yeni iç mekanıyla da iddialı. Yeni Veloster, güç aktarma organı iyileştirmeleri ve geliştirilmiş yeni nesil bilgi-eğlence ve bağlantı özellikleriyle de fuarda adından sıkça söz ettirdi.

KIRMIZI TAMPON VE MARŞPİYEL

Yeni Veloster, arka koltuklara girişi kolaylaştırmak için asimetrik 2+1 kapı konfigürasyonunda sunuluyor. Önden bakıldığında, LED farlar ve LED gündüz farları, çarpıcı yeni tip bir ızgara tasarımı dikkat çekiyor. Fonksiyonel hava girişleri, hem görsel hem aerodinamik açısından son derece etkili. Hyundai’nin yeni tasarım anlayışından izler taşıyan kademeli ızgara ve sportif duruşu perçinleyen geniş hava girişli tampon da üç boyutlu ambiyansı simgeliyor. 18 inç şık jantlar, arkaya doğru alçalan tavan yapısı ve genişletilmiş çamurluk ağızlarıyla Yeni Veloster, daha dinamik ve daha zinde bir görsellik sunmuş oluyor. Veloster N ise normal versiyona göre daha farklı bir süspansiyon sistemi kullanıyor. Maksimum performans için elektronik kontrollü, daha sert ve daha alçak bir setup kullanan N’de hızı ve sürüş zevkini simgeleyen kırmızı tampon ve marşpiyel şeritleri kullanılıyor.

2.0 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Yeni Veloster’da üç tip benzinli motora yer veriliyor. Hyundai imzalı 2.0 litrelik, 147 beygir gücündeki 4 silindirli motor, üstün verimlilik ve düşük emisyon için Atkinson çevrime sahip olarak sunuluyor. İkili Sürekli Değişken Supap Zamanlaması, Elektronik Gaz Kelebeği Kontrolü, Değişken İndüksiyon Sistemi ve yenilikçi sürtünme önleyici kaplamalarıyla ideal bir sürüş zevki veren bu motor, elektrik kontollü 6 ileri otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Diğer iki seçenek ise 1.6 lt ve 2.0 lt turbo seçenekler.

TURBO MOTORLA 201 BEYGİR

Daha fazla performans isteyenler için de geliştirilmiş 1.6 litrelik turbo motor öne çıkıyor. Bu ünite, 6000 devirde 201 beygir güç üretiyor. Litre başına ürettiği 126.5 beygir güç ile sınıfının en iyilerinden biri olan Veloster Turbo’nun bir diğer yeniliği ise TVC yani Tork Vektör Kontrol sistemi. Virajlarda daha etkili bir yol tutuş ve yüksek sürüş zevki için elektronik stabilite programı ile beraber çalışan bu sistem sayesinde Yeni Veloster, bir önceki nesline göre daha dinamik ve daha sportif hissettiriyor. Veloster Turbo, Hyundai tarafından geliştirilen 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı (7DCT) şanzımanla satışa sunuluyor. DCT şanzıman, direksiyonun hemen arkasına yerleştirilen SHIFTRONIC kulakçılar sayesinde manuel kullanım imkanı da sunuyor.

MAKSİMUM SÜRÜŞ KEYFİ İÇİN VELOSTER N

Üzerindeki N logolarıyla ve daha agresif gövde kitiyle kardeşlerinden bir çırpıda ayrılan Veloster N, Albert Biermann önderliğindeki Hyundai N Motorsport takımı tarafından özel olarak geliştirildi. Markanın i30 N modelinden sonraki ikinci en hızlı otomobili olan Veloster N, 2.0 litrelik turbo bir motora sahip. Bu özel motorla beraber 275 beygir güç üreten Veloster N, 19 inç hafif alaşımlı jantlar üzerinde yürüyor. Veloster, N Grin Kontrol sürüş modu ile sürücüsüne geniş bir ayar tercihi de sunuyor. Modlar, “Normal”, “Spor”, “N”, “Eko” ve “N Özel” olarak sınıflandırılırken motor gaz tepkisini ayarlama, egzoz sesini değiştirme, aktif diferansiyeli ayarlama, süspansiyon sönümleme oranlarını değiştirme, direksiyon sertlik derecesi ve benzeri sürüş kontrol özelliklerini içeriyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE GELİYOR

Hyundai Veloster, performans ve sportif bir sürüş ile öne çıkarken aynı zamanda geliştirilmiş aktif güvenlik donanımlarıyla beraber geliyor. Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Seviyesi Uyarısı, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Çarpışma Uyarısı ve karanlıkta daha iyi bir sürüş için High Beam Assist gibi gelişmiş sistemler kullanıyor. Yeni Veloster, Mart ayında markanın Ulsan’daki fabrikasında üretime başlayacak ve 2018 yılının ikinci çeyreğinde ilk olarak ABD pazarında satışa sunulacak.