Hyundai’nin i30’u Avrupalı rakiplerini kıskandıracak

Hyundai C segmentindeki temsilcisi i30 modelini yeniledi. 3 farklı motor seçeneğiyle pazara adım atacak olan modelin, otomatik ve manuel versiyonları da bulunuyor. Aracın fiyatı ise şu an sır gibi saklanıyor. ALİ YILDIRIM/İZMİR İlk kez 2007 yılında birinci jenerasyonla Hyundai markasını C hatchback sınıfında temsil eden i30, aradan geçen 10 yılda makyajlanarak üçüncü nesline kavuştu. Avrupalı […]