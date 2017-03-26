Hyundai’nin i30’u Avrupalı rakiplerini kıskandıracak

Hyundai C segmentindeki temsilcisi i30 modelini yeniledi. 3 farklı motor seçeneğiyle pazara adım atacak olan modelin, otomatik ve manuel versiyonları da bulunuyor. Aracın fiyatı ise şu an sır gibi saklanıyor.

ALİ YILDIRIM/İZMİR

İlk kez 2007 yılında birinci jenerasyonla Hyundai markasını C hatchback sınıfında temsil eden i30, aradan geçen 10 yılda makyajlanarak üçüncü nesline kavuştu. Avrupalı müşterilerin beklentilerine göre Avrupa’da üretilen yeni i30, yeni nesil ön ızgarası, daha büyük logosu, daha kaslı ve sade çizgileriyle dikkat çekiyor. Bizimde İzmir’de Türkiye’de ilk kez kullanma fırsatı yakaladığımız yenilenen model, mevcut donanımların üzerine eklenen teknolojik yeniliklerle çağa ayak uyduran Yeni i30, aktif güvenlik paketleriyle iddiasını artırıyor. İki adet yeni nesil benzinli motor (1.4 MPi- 1.4 T-GDI) ve bir adet de 1.6 litre turbo dizel üniteyle sunulan otomobil, tüketimi yüzde 20’ye kadar düşürebilen ve aynı zamanda yüzde 10 performans avantajı sunabilen 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor. 28 kg hafifleyen aracın, wagon, N ve fastback versiyonları da bulunacak. Yeni nesil i30’un 395 litrelik geniş bagaj kapasitesi, koltuklar düz olarak yatırıldığında maksimum 1.301 litreye ulaşıyor.

LED STOPLAR

Yeni i30, LED arka lambaları, sportif görünümü destekleyen tamponları ve diğer bileşenleriyle sofistike şık bir karakter çizgisine sahip. Siyah arka spoyler ise hem aerodinamiği artırıyor hem de sportifliği vurgulamaya devam ediyor. Sürtünme katsayısı sadece 0.30 olan Yeni i30, aerodinamik performans için ön tamponun her iki tarafındaki hava perdelerinden destek alıyor. Bu yeni eklentiler sayesinde hava akışını artarken aynı zamanda tekerlek yuvasında oluşan türbülans da azaltılıyor. Araçta kullanılan yeni tasarıma sahip 10 kollu 17 inç jantlar da hem görünüm hem de aerodinami açısından önemli rol oynuyor. Projektör tipi ön sis lambaları da ön tamponun alt kısımlarında yer alan hava perdelerine entegre edilirken hemen yanındaki dik konumlandırılan LED lambalar ise gündüz farları.

1.4 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ

Düşük hacme karşılık ideal performans özelliğiyle öne çıkan yeni 1.4 litrelik benzinli T-GDI ünite ise 6000 devirde 140 beygir güç üretiyor ve tork değeri ise 1500 devirden itibaren 242 Nm. Bu ünite 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT ile sunuluyor. Yeni 1.4 lt turbo beslemeli motor, operasyonel verimliliği artırmak için egzoz manifolduna entegre edilmiş tek, yüksek basınçlı bir turboşarj içeriyor. Bu turboşarj maksimum performans ve verim için geliştirilirken aynı zamanda gaz tepki süresi ve düşük devirlerdeki tork kaybı anlamında da önemli yol kat etmiş oluyor. Ayrıca direkt olarak silindirin içine yakıt enjekte edilerek daha fazla performans ve yakıt verimliliği için yanma oranlarını da geliştirildi.

136 BEYGİRLİK DİZEL

Hyundai, daha önceki jenerasyonda kullanılan 1.6 litre 136 beygirlik turbo dizel motora da yer veriyor. Bu motor seçeneğinde de 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT şanzıman görev alıyor. Yüksek gücü ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken bu kombinasyon, kuru tip DCT şanzımanda maksimum olarak 300 Nm tork değerine sahip. Hem çekiş hem de ara hızlanmalarıyla performanslı kullanıma da olanak sağlayan dizel ünite, normal kullanımdaysa maksimum yakıt ekonomisi sağlıyor.

NORMAL VE SPORT MOD

Sürüş dinamikleri açısından son derece etkili olan Yeni i30, DCT şanzımanla beraber iki farklı moda sahip. İsteğe bağlı olarak bir tuş aracılığıyla değiştirilen sürüş modu “Normal” ve “Sport” olarak araca farklı bir kimlik kazandırıyor. Direksiyon tepkilerini ve vites geçiş sürelerini otomatik olarak değiştiren i30, ayrıca direksiyonun arkasına konulan Artı/Eksi kulakçıklarla da manuel sürüş zevki sunuyor.

KABLOSUZ ŞARJ EDİYOR

Yeni i30’un iç mekanına girdiğimizde kalite algısının arttığını görüyoruz. Netleşen direksiyon tepkileri, artık daha spor sürüşlere imkan verirken, açılabilir panoramik cam tavanıyla ferahlık hissi uyandırıyor. Yalıtım konusunda da beğenimizi kazanan araç iç mekan genişliğinde de segment lideri. Telefonların işlevselliğini geliştirmek için kablosuz şarj imkanı da sunan model, Apple CarPlay, Android Auto bağlantı özelliklerini bir araya getiriyor.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Bu mobil çözümlerin yanı sıra güvenlik açısından da gelişim gösteren otomobil, Otomatik Acil Fren Sistemi, Akıllı Hız Sabitleyici, Aktif Şerit Takip Sistemi gibi en son aktif güvenlik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Yeni Nesil i30’da sürüş keyfini artırmak için Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Algılama Sistemi de kullanılıyor.