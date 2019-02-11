İç pazardaki yavaşlama ithalatla üretime yansıdı

Otomotiv sektörü 2019’a kötü bir başlangıç yaptı. İç pazar yüzde 60, ihracat yüzde 1, üretim ise yüzde 12 daraldı. Üretimin yarısından fazlası ihracata gitti. Geçen yıla göre artı 10 puanlık fark oluşturdu fakat, iç pazardaki kayıp ihracatla bile sübvanse edilemedi. Böylece daralma sektörün her kolunda hissedildi.

ALİ YILIDIRIM

Türk otomotiv sektörü 2018’in ardından zor bir döneme girdi. Daha önce 1 milyon adetleri gören iç pazar dinamikleri yerini, üretim ve ihracatta olduğu gibi daralmaya bıraktı. Ocak 2018’de 36 bin 525 adetlik satışa imza atan iç pazar bu yıl yerini yüzde 60’lık daralmaya bıraktı. Toplamda 15 bine yakın araç satışı gerçekleşti. İhracatta da durum iç pazar kadar kötü değil fakat, yine de küçülme var. 2018’de 93 bin 313 araç ihraç edilirken, 2019 Ocak için bu rakam 93 bin 760 oldu. Hemen hemen yüzde 1’lik daralma gerçekleşti. Üretim tarafında da işlerin pek de iyi gitmeyeceği geçen yıldan belli idi. Ülkede üretim gerçekleştiren birçok otomotiv markası, yılın belli dönemlerinde mesaiye ara vereceklerini açıklamışlardı. Geçen yılın aynı dönemine göre, bu yılın ocak ayında üretim yüzde 12 azaldı. 124 bin 347 adet olan üretim 109 bin 871’e geriledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, üretimin yaklaşık yüzde 85’inin ihracata gittiği görülüyor. Geçen yıl ise 2017’ye göre üretimin 75’i ihracata ayrılmıştı. Böylece iç pazar dinamiği kısmen de olsa ihracatla tampon yapılmaya çalışıldı. Fakat, daralan pazarında ihracatla birlikte gerilemesi dikkatlerden kaçmadı. Ticari araç tarafında da gerileme bu kadar sert olmadı. Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak ayında üretim yüzde 1 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 seviyesinde azaldı, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 seviyesinde arttı. 2018 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 azaldı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2, euro bazında ise yüzde 9 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2.4 milyar dolar oldu. Otomobil ihracatı yüzde 15 düşüşle 812 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İTHAL ARAÇ SATIŞLARI DAHA ÇOK DÜŞTÜ

İthal otomobil satışları yüzde 60 ve yerli otomobil satışları yüzde 57 azalırken, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 62 oldu. İhracattaki istikrarını korumayı sürdüren Türk otomotiv sanayisi, 2019 yılının ilk ayında iç pazardaki kaybı ihracat performansı ile dengelemeye çalıştı. Toplam otomotiv ihracatı bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında adet bazında yüzde 1 azalarak, 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 20 oranında azalarak 58 bin 807 adet seviyesinde gerçekleşti.

DARALAN PAZARDA LİDER DEĞİŞMEDİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, satışlarda tüm kategorilerde ocak ayındaki azalış dikkati çekerken, Türkiye’de de üretim yapan Renault geçen yılı lider kapatmasının ardından yeni yıla da ilk sırada girmeyi başardı. 2018 yılı ocak-aralık döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan Renault, yeni yılın ilk ayında ise toplam 14 bin 373 adetlik satıştan 2 bin 45 adet pay alarak ilk sıradaki yerini devam ettirdi. Fiat 2 bin 7 adetle ikinci, Ford bin 675 adetle üçüncü, Volkswagen bin 505 adetle dördüncü ve Hyundai bin 101 adetle beşinci sırada yer aldı. Markaların 2018 yılı hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında geçen yıl 76 bin 931 adet satış yapan Renault açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Ardından 49 bin 749’la Volkswagen, 41 bin 668’le Fiat, 32 bin 9 adetle Hyundai ve 30 bin 819 adetle de Toyota sıralandı.