Son Dakika:
 
       

Son haberler

Fotoğraf-Video

Renault Megane HB GT-Line 1.5 dizel EDC testi

Renault Megane HB GT-Line 1.5 dizel EDC testi

Jaguar F-Pace 2.0 dizel R-Sport AWD testi

Jaguar F-Pace 2.0 dizel R-Sport AWD testi

750 beygirlik Pagani Huayra jet uçağına karşı

750 beygirlik Pagani Huayra jet uçağına karşı

İstanbul Autoshow’da Fiat 124 satılacak

İstanbul Autoshow’da Fiat 124 satılacak

İstanbul Autoshow şov eksik başlıyor

İstanbul Autoshow şov eksik başlıyor

Avrupa’da üretilen Yaris’e Türk tasarımı

Avrupa’da üretilen Yaris’e Türk tasarımı

Daha spor bir R8 arayanlara

Daha spor bir R8 arayanlara

Dacia ürün gamı İstanbul’a hazır

Dacia ürün gamı İstanbul’a hazır

Renault Koleos ve Captur İstanbul’da sahneye çıkıyor

Renault Koleos ve Captur İstanbul’da sahneye çıkıyor

Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow’da

Yeni Jeep Compass İstanbul Autoshow’da

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

İçerde misin? Fiat

İçerde misin? Fiat
2 saat önce
Facebook 0 Twitter 0

 

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan İçerde’de sır Fiat ile çözüldü. Diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek’i kimin vurduğunu, sadece sahneyi cep telefonlarıyla Shazam’latan izleyiciler görebildi. Fiat’ın “Ezber Bozan Final” çalışması TV’de final sahnesi ile eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’latıldı. İzleyiciler 360 derece kamerayla çekilen final sahnesinin içerisine girerek “İçerde” dizisine dahil olma deneyimi yaşadı. Bu çalışma ile anlık olarak gerçekleştirilen ikinci ekran deneyiminde Türkiye rekoru kırıldı.

Fiat, çok sevilen “İçerde” dizinin son bölümünde yine ezberleri bozdu ve takipçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Milyonların severek izlediği “İçerde” dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan ve Bensu Soral tarafından canlandırılan “Melek” karakterinin vurulma sahnesi Fiat Egea’nın “Ezber Bozan Final” deneyimiyle çözüldü. Diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek’i kimin vurduğunu sadece sahneyi cep telefonlarıyla Shazam’latan izleyiciler görebildi. Fiat’ın “Ezber Bozan Final” çalışmasında izleyiciler TV’de final sahnesini eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’layıp final sahnesinin içerisine girerek Melek’i kimin vurduğunu görme fırsatı elde etti. Bu çalışma ile anlık olarak gerçekleştirilen ikinci ekran deneyiminde Türkiye rekoru kırıldı. Fiat, TV’de sahneyi kaçıranları ve diziyi internet üzerinden izleyenleri de unutmadı. Final sahnesinin hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarından final sahnesinin 360 derece video versiyonu izleyicilerle buluşturuldu.

FIAT EGEA AİLESİ

Hafızalarda yer eden “Ezber bozan” sloganıyla ilk olarak sedan versiyonuyla satışa sunulan Fiat Egea’nın geçtiğimiz yıl Hatchback ve Station Wagon model versiyonlarının da satışına başlanmıştı. Fiat Egea ailesi, iletişiminde de insanları farklı bakış açılarına yönlendirecek kullanımlar gerçekleştirmeyi hedefledi. Bu kapsamda, Türkiye’nin en çok takip edilen dizilerinden olan “İçerde” ile “ezber bozan” bir çalışma gerçekleştirildi.

,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr