İçerde misin? Fiat

2 saat önce

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan İçerde’de sır Fiat ile çözüldü. Diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek’i kimin vurduğunu, sadece sahneyi cep telefonlarıyla Shazam’latan izleyiciler görebildi. Fiat’ın “Ezber Bozan Final” çalışması TV’de final sahnesi ile eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’latıldı. İzleyiciler 360 derece kamerayla çekilen final sahnesinin içerisine girerek “İçerde” dizisine dahil olma deneyimi yaşadı. Bu çalışma ile anlık olarak gerçekleştirilen ikinci ekran deneyiminde Türkiye rekoru kırıldı.

Fiat, çok sevilen “İçerde” dizinin son bölümünde yine ezberleri bozdu ve takipçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Milyonların severek izlediği “İçerde” dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan ve Bensu Soral tarafından canlandırılan “Melek” karakterinin vurulma sahnesi Fiat Egea’nın “Ezber Bozan Final” deneyimiyle çözüldü. Diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek’i kimin vurduğunu sadece sahneyi cep telefonlarıyla Shazam’latan izleyiciler görebildi. Fiat’ın “Ezber Bozan Final” çalışmasında izleyiciler TV’de final sahnesini eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’layıp final sahnesinin içerisine girerek Melek’i kimin vurduğunu görme fırsatı elde etti. Bu çalışma ile anlık olarak gerçekleştirilen ikinci ekran deneyiminde Türkiye rekoru kırıldı. Fiat, TV’de sahneyi kaçıranları ve diziyi internet üzerinden izleyenleri de unutmadı. Final sahnesinin hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarından final sahnesinin 360 derece video versiyonu izleyicilerle buluşturuldu.

FIAT EGEA AİLESİ

Hafızalarda yer eden “Ezber bozan” sloganıyla ilk olarak sedan versiyonuyla satışa sunulan Fiat Egea’nın geçtiğimiz yıl Hatchback ve Station Wagon model versiyonlarının da satışına başlanmıştı. Fiat Egea ailesi, iletişiminde de insanları farklı bakış açılarına yönlendirecek kullanımlar gerçekleştirmeyi hedefledi. Bu kapsamda, Türkiye’nin en çok takip edilen dizilerinden olan “İçerde” ile “ezber bozan” bir çalışma gerçekleştirildi.