İflasın eşiğinden döndü rekora koştu

2014 yılında iflasın eşiğine gelen PSA’nın ilacı Peugeot 3008 ve 5008 modelleriyle oldu. Opel’i de satın alan şirket, iyileşme sürecine geçerek satış gelirlerinde rekor kırdı.

Fransız otomotiv devi PSA, bünyesindeki Peugeot, Citroen ve Opel gelirlerini arttırdı. Grup, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 74.03 milyar euroya ulaşarak rekor kırdı. Fransa merkezli grubun faaliyet karı da yüzde 43 artışla 5.69 milyar euroya çıktı. 2014 yılında iflasın eşiğine gelen ve devlet tarafından kurtarılan şirket, Peugeot 3008 ve 5008 modellerin güçlü satış grafiği ve Opel’in General Motors’dan satın alınması sayesinde iyileşme sürecini devam ettirebildi.

OPEL İLE ATAĞA GEÇTİ

Opel’in bünyeye katılmasından sonra Avrupa’nın tüm satışlardaki payı yüzde 80’e yükselirken Şirket 2021’e kadar Avrupa dışı satışları yüzde 50 arttırma hedefi koydu. Bu hedef kapsamında 30 yıldan sonra grup Amerika Birleşik Devletleri pazarına tekrar yönelme kararı aldı. ABD pazarında Peugeot markasına ağırlık veren şirket, Hindistan’da Citroen markasıyla girmeyi Rusya pazarında da Opel’i yeniden canlandırmayı planlıyor.